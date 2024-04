Amatori Rugby Alghero

In una giornata ideale per il rugby, con il sole a illuminare il Campo di Maria Pia di Alghero, si è svolta una delle partite più emozionanti e combattute del Campionato di Serie A, Girone 1. L’Amatori Rugby Alghero ha affrontato il Biella Rugby Club nella 19ª giornata di campionato, terminando l’incontro con una sconfitta stretta, 21 a 25, ma conquistando un punto di bonus che si rivela cruciale per la classifica. Il match si è giocato sotto un cielo sereno sotto lo sguardo vigile di circa 250 spettatori.

La partita è iniziata in salita per i padroni di casa, con il Biella che si è portato in vantaggio già al 2° minuto grazie a una meta trasformata da Ledesma e Gilligan. Nonostante lo svantaggio iniziale, l’Amatori Alghero ha risposto prontamente con il piede di Delli Carpini, che ha messo a segno due calci piazzati. Prima del termine del primo tempo, Spirito ha segnato una meta, trasformata da Delli Carpini, portando il punteggio a 13 a 12.

Nel secondo tempo, Stavile ha ampliato il vantaggio dell’Amatori con una meta non trasformata, ma il Biella ha risposto con tenacia. Due calci piazzati e due mete hanno ribaltato il risultato, con Lipera che ha sigillato la vittoria al 36° minuto.

L’arbitraggio di Davor Vidackovic da Milano ha suscitato discussioni, specialmente per alcune decisioni chiave. Nonostante ciò, i tifosi e i giocatori hanno mostrato grande sportività e rispetto reciproco. Con soli tre incontri rimasti fino al termine della stagione, l’Amatori Rugby Alghero si prepara per affrontare la prossima partita contro Calvisano, con determinazione e impegno.