Risultati Del Weekend Sporting Padel. Serie B Maschile: Il Latina Passa A Sassari. Serie C Femminile Schiacciasassi: In Sole 48 Ore Vanno Ko Padel Tennis Centre E Padel Sassari.

Vince la serie D maschile, perdono le ragazze della D femminile.

Sporting Padel Sassari: la serie C femminile piazza un doppio colpo e vince due incontri di campionato nel giro di soli 3 giorni; ko indolore per la serie B maschile che cede alla capolista Latina ma è già matematicamente seconda forza del mini girone. Vittoria di peso per la serie D maschile con Quartu; perdono le ragazze della serie D femminile a Selargius.

B maschile. Il mezzogiorno di fuoco, in via Milano 26, sorride alla capolista del girone GR Padel Latina ma “non brucia” entusiasmo ed ambizioni dei padroni di casa della Sporting Padel Sassari che al termine di tre match molto combattuti con un avversario forte e rodato, cedono le armi per 2-1 ma non compromettono l’ormai matematico secondo posto in classifica. Fernandez e Cavaleri cedono 2-0 alla coppia Perez-Lughi; Luchetti-Di Salvia battono per 2-0 Martire e Angrisano. Punto della bandiera conquistato da Malek e Bertucci grazie al 2-1 che vale il successo su Fuzio-Bertelli. Classifica: Latina 18; Sassari 9; Milano 6; Firenze 3.

C femminile. Dopo un primo turno di riposo la serie C femminile sassarese ha cominciato la sua corsa e sembra non volersi più fermare. Doppio impegno tra casa e trasferta in sole 48 ore, due vittorie mandate a referto, una gara da recuperare e 6 punti conquistati e sconfitte rifilate rispettivamente a Padel Tennis Centre e Padel Sassari. Sabato scorso Ciafardini-Beltrami, Diletti-Dalbon e Dalton-Sgarella liquidano per 3-0 la pratica Padel Tennis Center. Ieri arriva la replica, stavolta per 2-1 sulla Padel Sassari in trasferta. Classifica (da aggiornare): C&C Sports e Sporting Padel Sassari 6; Asd 360 GG e Campadel 4; Selargius. Padel Asd e Padel Sassari A; Padel Sassari B e Padel Tennis Center 0.

Serie D. Successo per la Sporting Padel Sassari di serie D maschile: in via Milano contro lo Sporting Bola finisce 2-1. Stesso risultato, 2-1, ma sconfitta per le ragazze della serie D femminile in casa del Selargius.