La regista Alessandra Usai porta la testimonianza di Filomena Lamberti in Sardegna per sensibilizzare contro la violenza sulle donne

La regista sarda Alessandra Usai, insieme alla Nical Films, è da anni impegnata in un progetto audiovisivo volto a sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne. Nel 2023 tra Friuli e Pakistan ha cominciato le riprese di un docufilm sul dramma dell’acidificazione. La storia prende avvio con la missione umanitaria di Smilegain, un’associazione che assiste le giovani pakistane aggredite con l’acido per aver rifiutato un uomo.

Il percorso si collega all’Italia quando Alessandra Usai contatta Filomena Lamberti, vittima di violenza domestica e aggredita con l’acido dal marito nel 2012 a Salerno. L’attacco con l’acido ha segnato la fine della sua vecchia vita, ma l’amore per la vita le ha dato la forza di sopravvivere e di trasformare la crudeltà subita in una nuova missione di vita. Filomena è diventata testimonial italiana della violenza con acido e viaggia in tutta Italia per condividere la sua storia nella speranza che ciò che le è accaduto non si ripeta. Durante il primo incontro per il docufilm, Filomena confessa di non essere mai stata in Sardegna e che visitarla era il suo sogno.

Grazie al sostegno della Nical Films e di numerosi sponsor locali, Filomena arriverà in Sardegna a metà Aprile per la prima volta e potrà raccontare la sua storia. Il 18 aprile si terrà il primo evento organizzato dalla Consulta delle Donne di Elmas, alle ore 17:00 presso l’aula consiliare del comune di Elmas, con la partecipazione di Silvana Migoni di Donne al Traguardo e Stella Celentano di Spaziodonna Salerno, associazione che supporta legalmente e psicologicamente Filomena. Il giorno successivo, Filomena incontrerà gli studenti della scuola media a Villasimius, diventando la prima scuola sarda ad accogliere tale incontro. Nel pomeriggio di venerdì 19 Aprile grazie al supporto del comune di Villasimius, ci sarà un incontro con il pubblico presso Casa Todde, dove Filomena e Stella Celentano presenteranno il libro sulla storia di Lamberti, “Un’altra vita”.

La serata si concluderà con la proiezione di un breve filmato del documentario “Oltre la Pelle”, prodotto dalla Nical Films e Rebel Films, supportato da Smilegain e FVG Film Commission. Il documentario si concluderà in Sardegna con l’intervista a Filomena Lamberti e le immagini del nostro territorio tra Cagliari e Villasimius, una visione positiva che si conclude con la bellezza dei nostri luoghi, un auspicio per un mondo futuro migliore, di maggiore consapevolezza e rispetto.

Chi è la Nical films:

La Nical Films è una casa di produzione cinematografica con sede a Cagliari, in Sardegna. Fondata da Alessandra Usai nel 2018 che insieme a Nicola Mennuni si impegna nella realizzazione di progetti audiovisivi di taglio internazionale, inclusi cortometraggi, documentari e lungometraggi . La società si distingue per la sua attenzione a tematiche sociali e culturali, tra cui la violenza contro le donne, l’integrazione sociale e le tradizioni locali. La Nical Films è nota per il suo impegno nel supportare talenti emergenti nel panorama cinematografico sardo e nel promuovere la cultura cinematografica nell’isola. www.nicalfilms.com

Chi ha supportato gli eventi di Filomena in Sardegna:

Suimi’s Hotel, Hotel su Sergenti, Hotel Miramare Cagliari, Base tapas & restaurant, Prima Classe, Myrsine Boutique, Cruccuris Hotel, Stella Maris Hotel, Carbonara restaurant.