Learnn lancia Expert, il primo marketplace di esperti in Italia

Secondo l’esperienza di Luca Mastella, fondatore di Learnn che per molti anni ha offerto servizi di consulenza: “Ci vogliono dalle 5 alle 12 ore non pagate per offrire un’ora di consulenza pagata”: da questa consapevolezza e dall’ascolto dell’esigenza delle aziende di ricevere formazione personalizzata nasce Expert, il marketplace di Learnn che connette i migliori esperti verificati a chiunque necessiti una consulenza tailor-made.

Tra i vari esperti anche Daniele Francescon di Serenis e Federica Caccia di Subito.

Milano, Marzo 2024 – Immagina di essere un consulente: per offrire un’ora di consulenza pagata, devi prima trascorrerne almeno 5 – se sei fortunato, se lo sei meno si può arrivare anche a 12 ore – non pagate a fare attività di marketing per far acquistare la tua offerta, rispondere a messaggi, fare una chiamata conoscitiva, preparare il preventivo e – se tutto va bene – inviare la fattura che molto spesso viene pagata a 90 giorni. Immagina poi di essere invece un lavoratore in cerca di consulenza, desideroso di investire nella propria formazione e doverti confrontare con la disperata ricerca dell’esperto perfetto, tempi biblici per prenotare una consulenza, costi poco chiari e nessuna tutela.

A partire da questa riflessione, Learnn (learnn.com), piattaforma di formazione per lo sviluppo di competenze digitali, ha deciso di inserire nel sondaggio periodico rivolto ai propri clienti – a cui hanno risposto circa 600 utenti in pochissimi giorni – una sezione con domande come “Hai mai acquistato pacchetti di consulenza, mentoring, workshop?” al fine di comprendere quali fossero gli elementi più critici nella ricerca di una consulenza. A questo si è aggiunta l’esigenza sempre maggiore da parte delle aziende che si formano con Learnn di ricevere formazione personalizzata, passando dal one-to-all al one-to-few o one-to-one, desiderio confermato anche dall’utenza B2C.

Expert, il marketplace di professionisti a portata di click

Da queste premesse e da uno sviluppo che ha coinvolto tutto il team di Learnn è quindi nato Expert (learnn.com/scopri-expert/), il marketplace che condensa esperti e esperte che si rivolgono a quel bacino di utenza di Learnn desideroso di una guida per il proprio business e la propria carriera. Tutti gli esperti vengono verificati attraverso il proprio cv, anni di esperienza, ruoli in top brand, risultati misurabili e interviews mirate per capire il loro grado di empatia e di leadership.

“In questo contesto Learnn si posiziona a metà tra consulenti e clienti, a livello di tutela. Come? Garantendo la cancellazione gratuita fino a 24 ore prima della sessione, offrendo la possibilità di riprogrammare le consulenze, gestendo il pagamento e la fatturazione. Inoltre, diamo la possibilità ai nostri utenti di ricevere un rimborso qualora nella prima metà della consulenza ci si renda conto che questa non soddisfa le proprie aspettative.” – commenta Luca Mastella

Trova il tuo Expert o Diventa l’Expert

All’interno del marketplace è possibile trovare professionisti specializzati in diversi ambiti, tra cui la verifica di un preventivo, per aiutare tutti coloro che temono di compiere la scelta sbagliata in ambiti in cui non sono esperti come sviluppo app, piano social e tanto altro. Su Expert è possibile anche prenotare consulenze, mentorship e formazione personalizzata in pochi clic con esperti come Daniele Francescon, co-founder di Serenis, o Federica Caccia, Acquisition Manager di Subito, Marco Santonocito, CTO e CPO di Testbusters, Paola Bisogno, Lead Product Designer di GoStudent, Andrea Ferrero, Co-founder di YoungPlatform, Alessandro D’andrea, SEO Manager a Facile.it e tanti/e altri/e.

Tutto avviene in maniera completamente trasparente: nel marketplace è infatti possibile visualizzare i costi delle consulenze senza dover richiedere un preventivo. In più, se un esperto dovesse ricevere un certo numero di recensioni negative, sarà cura di Learnn rimuoverlo dalla lista, in modo da garantire ai propri utenti solo formazione di alto livello.

“Su Expert c’è spazio anche per tutti coloro che un Expert vorrebbero diventarlo: sulla piattaforma è presente infatti anche una sezione in cui potersi candidare e offrire sessioni personalizzate 1:1 senza doversi preoccupare di tutti gli aspetti burocratici che riguardano fatturazione e pagamenti, ma anche per risparmiare tempo ed energie. Per qualsiasi tipo di supporto o tutela ci pensa infatti Learnn.” – conclude Luca Mastella.