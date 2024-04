Flos presenta il nuovo singolo “Zero

Il talentuoso artista salentino pubblica su tutte le piattaforme digitali il suo primo album autobiografico in cui si mette a nudo la sua interiorità e lancia un messaggio universale di speranza e resilienza.

FLOS pubblica, su tutte le piattaforme digitali, da venerdì 12 aprile,“ZERO”, il suo primo album.

Dopo le ultime release: “A Modo Mio” e “Ora dico no”, pubblicate nel 2023, il giovanissimo artista salentino presenta il suo primo album.

“ZERO” è un lavoro autobiografico che incarna perfettamente la personalità artistica di FLOS raccontando le esperienze positive e negative del suo vissuto lanciando un messaggio universale di speranza e resilienza.

Sulle curatissime produzioni dalle atmosfere cupe ed energiche, che miscelano sapientemente influenze rap/trap italiane e sonorità francesi, FLOS, grazie alla sua penna ispirata, mette a nudo la sua interiorità trattando tematiche di ampio respiro e descrivendo alcuni cruciali episodi del suo passato. Fin dal primo ascolto, le tracce contenute nel progetto calano l’ascoltatore nel suggestivo immaginario dell’artista, lasciando emergere il dualismo che contraddistingue il suo carattere: una personalità dal temperamento forte ma, allo stesso tempo, consapevole delle sue fragilità.

“ZERO” inaugura, così, il percorso artistico di FLOS in questo 2024. Un progetto che esalta il talento e la versatilità del brillante artista salentino e che si preannuncia come un’imperdibile occasione, per tutti gli appassionati del genere, di scoprire il suo ricco universo artistico.

BIO – FLOS – Flos, pseudonimo di Gabriele Fiore, è un rapper di origini salentine, classe 2003. Fin dai suoi esordi dimostra subito un’attitudine versatile e poliedrica sviluppando e sperimentando diversi generi grazie alle variegate influenze del suo background del panorama estero e nazionale. Questa sua caratteristica gli permette di creare e raccogliere una community composta da ascoltatori di differenti generazioni e dai gusti musicali più disparati. L’identità artistica e personale di Flos è strettamente legata alla storia del suo vissuto lasciando emergere il radicale cambiamento nella sua vita: da un’infanzia trascorsa a Racale, piccolo paese della Puglia, a un’adolescenza trascorsa nella città di Modena. Tra le release più apprezzate dell’artista ricordiamo: “A modo mio”, che ha totalizzato, ad oggi, quasi 50mila streaming, “Ora dico no” e “Amore sbagliato“.