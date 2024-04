Gamma Gc presenta il nuovo EP “Genesys”

L’eclettico artista italo-greco pubblica il suo nuovo progetto all’insegna della sperimentazione che unisce la sua attitudine urban e la sua timbrica hardcore con contaminazioni tra differenti sonorità.

GAMMA GC pubblica, su tutte le piattaforme digitali, da venerdì 12 aprile, “GENESYS”, il suo nuovo progetto discografico, distribuito da Artist First.

Dopo la pubblicazione dei singoli estratti: “Sgravato”, “Rivo”, “Overthinking” e “Transgender”, l’eclettico artista italo-greco rivela, con due nuovi inediti, le ultime tessere del mosaico narrativo che completano il suo concept EP.

“GENESYS” si presenta come un progetto all’insegna della sperimentazione di sound e della contaminazione tra differenti generi musicali. Attraverso un equilibrato connubio tra suoni elettronici e strumenti musicali registrati in presa diretta, l’artista trova la perfetta chiave interpretativa per trasmettere, nitidamente, la sua originale attitudine che unisce influenze di scrittura urban ad una timbrica vocale hardcore.

I due inediti contenuti nell’EP: la title track “Genesys e “GreekBlood”, trasportano, immediatamente, l’ascoltatore nel ricco e suggestivo immaginario di GAMMA GC. “Genesys” tratta la tematica dell’alienazione offrendo un interessante spunto di riflessione sulla condizione umana nella società attuale, mentre “GreekBlood”, scritto interamente in lingua greca, rappresenta un tributo alle origini dell’artista proponendosi come un vero e proprio inno alla fratellanza dall’atmosfera tribale e immersiva.

“GENESYS” è, infine, un EP dalla forte spinta liberatoria capace di trasmettere una forte carica emozionale valicando confini ed etichette di genere. Una nuova interessante proposta nel panorama discografico nazionale che si preannuncia come un’imperdibile occasione, per tutti gli ascoltatori, di scoprire il talento cristallino di GAMMA GC.

Le produzioni del progetto sono firmate da AXL Zardoni (GoldenEye Studio) con il supporto artistico di Marco Pasquariello (XVocalTraining), mentre i contenuti audiovisivi sono a cura di Chiara Bettiga e Mirko Salvagnin.

BIO – GAMMA GC

Giorgio Cassina, in arte GammaGC, è un giovane artista classe 2003. Sviluppa un progetto musicale alternativo caratterizzato da un sound attuale, sperimentale e di forte impatto. Grazie al suo timbro vocale e alla sua cifra stilistica originale, la proposta musicale di GammaGC è tra le più interessanti all’interno del panorama underground milanese. Gamma si avvale del supporto produttivo dell’ingegnere del suono e produttore Axl Zardoni e del suo team presso il GoldenEye studio di Cesano Maderno, oltre al supporto artistico e di vocal trainer di Marco Pasquariello e alla creatività dei videomaker Chiara Bettiga e Mirko Salvagnin. Il crossover sonoro realizzato è una miscela esplosiva di suoni elettronici e strumenti tradizionali che, uniti all’energia trasmessa durante i live, stanno attirando sempre più l’interesse dei giovani e degli addetti ai lavori. Il progetto spazia da pezzi più aggressivi e spinti a tracce più introspettive e melodiche, garantendo un’immersione totale dell’ascoltatore nel sound e nei testi delle canzoni. Spesso utilizza un linguaggio ambiguo, ricco di doppi sensi e talvolta esplicito, che può destabilizzare e spiazzare al primo ascolto, ma che rivela la sua maturità artistica ed riferimenti culturali del suo ricco background.