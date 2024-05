Sestu – Taglio del nastro per la nuova caserma. Lo stabile di via Tripoli dedicato ad Eraglio Annis

SESTU – Nuovi spazi operativi, una zona per la logistica, gli alloggi per i militari e uffici che consentiranno di fornire un servizio sempre più efficiente per la popolazione. È stata inaugurata stamattina la nuova caserma dei carabinieri, lungo la via Tripoli. Una giornata che ha visto anche l’intitolazione del presidio ad Eraglio Annis, medaglia d’argento al valor militare della stazione cittadina. La lunga attesa si è esaurita, quindi. Alla cerimonia hanno partecipato il comandante legione carabinieri Stefano Iasson, il responsabile dell’arma di Cagliari Daniele Credidio, il prefetto Giuseppe De Matteis, il luogotenente della stazione locale Riccardo Pirali e tutte le più importanti cariche militari isolane. Sono intervenuti all’evento anche il vice presidente del Consiglio regionale Giuseppe Frau, la sindaca di Sestu Paola Secci, il presidente dell’assemblea municipale Antonio Manca, le autorità religiose, una grande rappresentanza delle associazioni civili del paese. Una cerimonia toccante, che si è aperta con lo schieramento della banda della Brigata Sassari, del picchetto in armi delle rappresentanze, poi il rito dell’alzabandiera e la recita della preghiera del carabiniere. Momenti unici e importanti, a scandire il valore della giornata. La celebrazione è proseguita con la scoperta e la benedizione della targa di intitolazione dello stabile ad Annis (che ha ricoperto anche il ruolo di maresciallo maggiore della stazione), con il taglio del nastro del presidio. “Una giornata davvero importante per Sestu – ha detto la prima cittadina Secci – che potrà così ospitare i carabinieri in un complesso più moderno”.Luciano Pirroni