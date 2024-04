Oristano: la direzione generale della Asl 5 e l’ufficio Integrazione ospedale-territorio comunicano i seguenti aggiornamenti sugli ASCoT dell’oristanese.

Le variazioni ai turni ASCoT della provincia previste per la prossima settimana

BUSACHI. L’ambulatorio straordinario di comunità territoriale (via Satta, n.39) non sarà operativo il giorno lunedì 22 aprile.

GHILARZA. Il turno di giovedì 25 aprile (festivo) dell’ambulatorio ASCoT di Ghilarza (presso ospedale Delogu, corso Umberto, n.180) sarà posticipato a venerdì 26, dalle ore 14.00 alle 19.00. Al servizio possono accedere i cittadini di Ghilarza, Abbasanta, Aidomaggiore, Norbello e Sedilo.

MASULLAS. L’apertura dell’ASCoT (via Vittorio Emanuele, n. 34) prevista per giovedì 25 aprile verrà anticipata, in occasione della festività della Liberazione, a martedì 23, dalle ore 14.30 alle 19.30. L’ambulatorio è a disposizione degli abitanti di Masullas, Mogoro, Morgongiori, Siris, Pompu, Sini, Baradili, Baressa, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza e Simala.

URAS. Il turno previsto nell’ambulatorio (via Guglielmo Marconi, n. 20) per martedì 30 aprile sarà anticipato a venerdì 26 aprile, dalle ore 9.00 alle 14.00. Al servizio possono rivolgersi, oltre che i cittadini di Uras, anche quelli di San Nicolò d’Arcidano e Terralba.

SAMUGHEO. L’ambulatorio straordinario (via della Pace, n. 1) sarà operativo lunedì 22 aprile, dalle ore 9.00 alle 14.00, anziché mercoledì 24 e giovedì 25. All’ASCoT possono fare riferimento anche i residenti ad Allai.

TERRALBA. L’ASCoT (via Napoli, n.2) sarà aperto martedì 23 aprile, dalle ore 9.00 alle 14.00, anziché mercoledì 24. Il servizio è a disposizione anche degli abitanti di San Nicolò d’Arcidano.

Agli ASCoT possono accedere gratuitamente i cittadini privi del medico di famiglia, muniti di tessera sanitaria e della documentazione sanitaria. È possibile richiedere prescrizioni mediche e di farmaci, visite specialistiche urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in ADI, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate), certificati di malattia e ogni altra prestazione riconosciuta dagli Accordi Collettivi Nazionali.