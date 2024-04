L’Alghero gioca in anticipo sul campo del Posada

Cinque giornate alla fine, l’obiettivo dell’Alghero è fare bottino pieno per tentare il sorpasso sulla Nuorese

Cinque giornate alla fine del campionato di Promozione, una più importante dell’altra per l’Alghero. Ad iniziare da quella in programma domani, sabato 20 aprile, sul campo del Posada. Il finale è un susseguirsi di scontri tra squadre in lotta per la promozione e altre che tentano di salvarsi.

Ed è il tema della partita che vedrà i giallorossi impegnati domani in una delle trasferte più lunghe della stagione. Servono i tre punti per continuare a mettere pressione alla capolista Nuorese, sempre distante un punto, ma di fronte ci sarà una formazione che venderà cara la pelle e che è alla ricerca di punti salvezza.

Ecco perché anche per questo match l’allenatore Gian Marco Giandon chiede di non sottovalutare assolutamente gli avversari. «Dobbiamo restare concentrati e lavorare su alcuni dettagli che domenica contro il Santa Giusta potevano costarci caro. Testa soltanto alla prossima gara col Posada e sguardo fisso sull’obiettivo».