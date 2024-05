Web Tv Scuola Unione per l’Italia. Il Prof. Foad Aodi a dialogo con tre illustri ospiti: Varisco, Lattanzio e Rivera

ROMA 2 MAG 2024 – Continua lo zelante impegno della Web Tv Scuola Unione per l’Italia, con al centro la diffusione della cultura internazionale come strumento di dialogo e di integrazione.

Continuano le interviste del Prof. Aodi in diretta sui canali digitali della scuola, con il più delle volte protagonista l’attività quotidiana del Movimento Uniti per Unire e delle associazioni ad esso collegato, quali Radio Co-mai internazionale con i suoi oltre 120 rappresentanti nel mondo e la comunicazione al primo posto, e l’impegno dell’Amsi, Associazione Medici di Origine Straniera in Italia.

Una sinergia di cultura e dialogo a 360 gradi, dove la cultura è sempre più strumento di crescita e di coscienza civile e dove, attraverso la Scuola Unione per l’Italia, il Prof. Foad Aodi incontra illustri personaggi e dialoga con eccellenze che rappresentano figure cardine della politica, della società civile, del mondo della scienza.

E così è avvenuto, in occasione del 1 maggio Festa del Lavoro, nell’ultima puntata in ordine di tempo della diretta della Scuola, dove il Prof. Aodi ha “dialogato telematicamente” con il Prof. Alessio Varisco, Presidente dell’Unci Sezione Monza, con Gianni Lattanzio Coordinatore Dipartimento Rapporti Istituzionali Movimento Uniti per Unire e con il Prof. Rodolfo Rivera, italoargentino, primario nefrologo.

Con Varisco, Lattanzio e Rivera, nel corso dell’ultima puntata della Web tv Scuola Unione per l’Italia, sono stati posti e anticipati “i temi caldi” che ritroveremo nella giornata di oggi, durante l’evento-dibattito-convegno “La Costituzione Italiana e gli Ordini Cavallereschi Italiani Verso i Cavalieri della Sanità”, che si terrà oggi 2 maggio, a partire dalle ore 14.30, presso la Camera dei Deputati, Biblioteca Sala del Refettorio in via del Seminario 76 a Roma, e che verterà su un doppio filone, quello di cultura e scienza medica, incentrato sui principi della Carta Costituzionale e sul tema degli Ordini Cavallereschi Italiani e la sanità, da una parte, e sulla prevenzione di alcune patologie chiave del mondo medico dall’altra.

Il Prof. Foad Aodi si è intrattenuto a discutere prima di tutto di cultura e di come, in questo caso, i principi della Carta Costituzionale Italiana, sono e devono essere un solido punto di partenza fondamentale per l’integrazione e vanno diffusi e trasmessi anche alle nuove generazioni di italiani e alle comunità di origine straniera in Italia, con i giovani di origine italiana che hanno il dovere di conoscere e apprendere la nostra storia, il nostro passato, le nostre leggi, per diventare parte sempre più integrante del nostro Paese.

Il progetto, quindi, Scuola Unione per l’Italia va avanti e non si ferma, con l’obiettivo di dare sempre più peso alla cultura come strumento di crescita e integrazione per la collettività.

Per chi volesse seguire l’intera puntata può cliccare su questi link:

https://www.youtube.com/watch?v=tqPg75TbUkc

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=442990494939781&rdid=oOMc1tlk9SDpDAXn