Dal primo al 3 maggio, al Teatro Civico di Alghero, il progetto inedito con la rassegna dedicata alle donne, oltre la ricorrenza

Storie di donne, segreti da tramandare, frammenti poetici, disordini interiori che creano comunità e connessione, pregiudizi e imposizioni culturali e identitarie. Storie di donne raccontate con i registri della narrazione a una sola voce, con le frequenze della stand-up comedy e della tragicommedia distopica, con il passo, a volte rassicurante altre inquietante, dello storytelling.

Mur-Mur Teatro porta in scena “Voci e corpi femminili”, un progetto inedito realizzato grazie al sostegno del Comune di Alghero e con il contributo della Fondazione Alghero, che sarà presentato nella sua prima edizione al Teatro Civico di Alghero l’1-2-3 maggio.

Due diversi spettacoli per ogni serata, alle 19:00 e alle 21:00, per raccontare storie e corpi femminili sospinti dal “murmur”, il mormorio, il chiacchiericcio, quell’attività segreta e sussurrata, quasi sempre sottotraccia e da sempre attribuita alle donne come esseri dediti alla propagazione di voci che si rincorrono, si confermano e si smentiscono, cambiano, ma comunque corrono.

E che questa volta diventano un murmur da ascoltare e alimentare perché si facciano forti e crescano fino a diventare portatori sani di urla e risate collettive e condivise.

Voci di donne che raccontano donne, con ironia, passione e rigore. Così faranno sul palco algherese autrici e attrici, come Luisa Bigiarini e Federica D’Angelo, Federica Seddaiu, Agnese Fois, Laura Garau, Preziosa Salatino e Monica Corimbi, per parlare di Dante e legami familiari, di disturbi alimentari, di patriarcato e di tempeste, di Italians, emigrazione e speranza.

Una rassegna dedicata alle donne oltre la ricorrenza, quella dell’otto marzo, per farla diventare ricorrenza quotidiana, per porre l’attenzione sulle questioni di genere e mettersi a disposizione per la costruzione di una cultura che le donne le comprenda, le riconosca e le rappresenti al proprio interno.

Il programma.

Si apre il 1° maggio con CANTO 33, di e con Federica Seddaiu (ore 19:00) e VA’ GINA!, di e con Luisa Bigiarini e Federica D’Angelo “Le Gine” (ore 21:00);

Il 2 maggio, ALL YOU CAN EAT, di e con Agnese Fois, regia di Chiara Murru. Produzione SpazioT (ore 19:00), e AGATA con Laura Garau, testo di Michele Vargiu. Produzione Compagnia VaGa (ore 21:00);

Il 3 maggio, IZZERA (va alla Merica), di e con Preziosa Salatino, testo di Michele Cecchini.

Produzione Teatro Atlante (ore 19:00), e COLPEVOLI DI VIAGGIO, scritto e interpretato da Monica Corimbi e liberamente ispirato a “Solo andata”, di Erri De Luca. Produzione BocheTeatro (ore 21:00).

Gli spettacoli delle ore 19 sono particolarmente adatti ai ragazzi e alle ragazze under 18.