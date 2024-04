Fino Beach Cala Sassari: l’estate 2024 sta per cominciare

Prossimo all’apertura della Stagione 2024, il Fino Beach di Cala Sassari a Golfo Aranci, promette un’estate di relax e divertimento al tempo stesso, grazie ad un concetto informale ma altamente qualitativo di servizio e intrattenimento. Tante le novità di quest’anno a partire dalla cena spettacolo sotto le stelle e agli ormai famosi aperitivi tematici, tra cui spiccano laDomenica Spaghetti Cocktail e il Venerdì Jungle Fever.

Situato nella bellissima baia di Cala Sassari in Sardegna, a metà strada tra Porto Cervo e Porto Rotondo, Fino Beach è una delle spiagge più divertenti e all’avanguardia del Nord Sardegna. Un concetto di beach entertiainment “multiformato”, che permette al cliente di godersi spiaggia buon cibo e tanta musica dal giorno alla notte, tutto in un unico posto. Una location mozzafiato originale e ben organizzata che con il tempo è diventata una delle perle più belle di Golfo Aranci.

Al Fino puoi prendere il sole sulle comode sdraio sulla spiaggia o sui lettoni nell’area privè, sorseggiare un cocktail al bar, goderti il pranzo tra cucina mediterranea o nippo brasiliana, aperitivare al sunset, cenare in riva al mare… Puoi scegliere la tua comfort zone in base ai gusti e al budget sentendoti sempre super coccolato e seguito per ogni tua esigenza. Sei al Fino e ti sembra di stare a Formentera o Ibiza allo stesso tempo, ma sei in Italia a due passi dalla Costa Smeralda.

Il programma artistico, curato da Nello Simioli, è ricco di eventi, party a tema ospiti dello show business… e molto altro. In console a partire dai primi giorni di luglio fino a settembre 2024, ecco il noto dj Michele Menini; un nome molto famoso del clubbing nazionale, grazie alle sue molteplici residenze illustri, tra cui Fura Desenzano e Pineta Milano Marittima.

Tutti i giorni il sunset aperitif regala grandissime emozioni; il format domenicale “Spaghetti Cocktail”, ideato e prodotto proprio dall’art director, è molto seguito dal pubblico vacanziero. Il pubblico infatti ha amato da subito l’idea di vivere il Made in Italy nella sua eccellenza, con show cooking e spaghetti pomodoro e basilico offerti a chiunque ordini un qualsiasi cocktail. E quindi, per questo evento, ecco un mix di buon cibo e sound personalizzato tutto rigorosamente italiano, con le performance live con Carlo Addis, vero outsider delle notti smeraldine e di altre band seguitissime del Nord Sardegna.

Il venerdì @ Fino Beah Cala Sassari invece le atmosfere di “Jungle Fever” fanno viaggiare nello spazio e nel tempo. Un mix di afro house, tribale e asian sound assolutamente suggestivo. Jungle fever è un aperitivo originale, unico, emozionale, che confermerà la grande capacità innovativa e organizzativa di questo gruppo capitanato da Claudio Finetti, Luca Becchetti e Marco Mainardi.

A chiudere in bellezza la giornata, tutte le sere Fino Beach offre la più bella esperienza sensoriale dell’Estate con la “cena spettacolo sotto le stelle”, con il live-piano di Mapo, habituè dei salotti romani più gettonati e non solo. Un viaggio gastronomico attraverso le eccellenze italiane e internazionali, in collaborazione con prestigiose case vinicole e produttori alimentari di “nicchia”, il tutto animato da spettacoli teatrali, visual, animazioni e… molto altro!

Insomma sarà un’estate veramente infuocata, quella del Fino Beach a Cala Sassari. Non perdersela per nessun motivo al mondo sembra una buona idea.

https://finoexperience.it