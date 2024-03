Uta, l’8 marzo si inaugura un murales realizzato dalle detenute

8 Marzo: in casa circondariale Cagliari-Uta inaugurazione murales “Oltre” realizzato da detenute.

Sono stati autorizzati all’ingresso gli operatori dell’informazione per servizi e riprese.

Si rinnova l’annuale appuntamento di solidarietà di “Socialismo Diritti Riforme ODV” con le donne detenute della sezione femminile della Casa Circondariale di Cagliari-Uta “Ettore Scalas”. L’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, è fissato l’appuntamento con l’iniziativa “Un sorriso oltre le sbarre”, giunta alla 15/ma edizione. L’appuntamento, a partire dalle ore 9.30, intende sensibilizzare l’opinione pubblica ed esprimere la vicinanza delle istituzioni e del volontariato alle donne private della libertà e alle operatrici penitenziarie, agenti della Polizia Penitenziaria e Funzionarie giuridico-pedagogiche. All’iniziativa, che ha registrato da sempre l’apprezzamento della Direzione dell’Istituto di Pena e dell’Area Educativa, interverranno, oltre alle volontarie, i muralisti Riccardo Pinna e Giulia Serra dell’associazione culturale SKIZZO di San Gavino Monreale.

“La presenza della società civile e delle persone che operano in veste di volontarie nella nostra realtà detentiva – ha detto il Direttore Marco Porcu – acquista un particolare significato in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Si rinnova un’occasione di socialità all’insegna della solidarietà che offre momenti di riflessione e di condivisione di esperienze umane. Un momento utile per tutti”.

L’8 marzo

“L’8 marzo – osserva Paola Melis, presidente di SDR – è una giornata speciale per conoscere luoghi di umanità e realtà spesso trascurati. Per SDR è l’occasione per richiamare, con un gesto simbolico di vicinanza solidale, quel riguardo verso l’universo femminile degli Istituti Penitenziari poco indagato sia per il numero fortunatamente molto contenuto di donne in stato di detenzione sia per la tipologia di reati che le vede il più delle volte vittime-protagoniste. Un’occasione però anche per valorizzare il lavoro delle Agenti di Polizia Penitenziaria e dell’Area Educativa”.

In occasione dell’appuntamento sarà inaugurato il coloratissimo murales “OLTRE” realizzato, all’interno della sezione, dalle detenute con il supporto dei muralisti Pinna e Serra di San Gavino, promosso da SDR ODV. Durante la visita, coordinata da Maria Grazia Caligaris, referente carceri per SDR, saranno consegnati alcuni prodotti per la cura personale che vogliono sottolineare l’attenzione della società nei confronti di persone che stanno affrontando un’esperienza difficile e dolorosa per ripristinare un positivo patto con la vita sociale. Verrà anche offerto al personale penitenziario in servizio un ramoscello di mimose, fiore simbolo della Giornata.