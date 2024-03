UGL, sciopero nazionale lavoratori Enel per l’8 marzo

UGL Chimici-Energia 8 Marzo Sciopero Nazionale Lavoratori Enel

“Scioperiamo l’8 Marzo perché siamo seriamente preoccupati per ilfuturo di Enel, delle sue Lavoratrici e dei suoi Lavoratori” hadichiarato il Segretario Nazionale del settore elettrico di UGL Chimici, Michele Rizzi.

“Le paventate ulteriori esternalizzazioni, le ricadute della

decarbonizzazione in termini occupazionali (dirette e indirette),

l’introduzione dell’orario sfalsato per gli operativi della rete, le

incertezze circa il rinnovo delle concessioni per l’idroelettrico,

l’eccesso di flessibilità e razionalizzazioni, l’assenza di politiche per il

ricambio generazionale, non ci lasciano altra via se non quella dello

sciopero nazionale” ha proseguito Rizzi, che aggiunge “Abbiamo

rilevato, poi, alcune dissonanze tra ciò che Enel dice e quel che fa.

L’Azienda continua a puntare sulla mobilità elettrica, nonostante le

grandi case automobilistiche ed il mercato la snobbino. Enel afferma

di voler aumentare la propria clientela, ma -di fatto- non propone

offerte realmente vantaggiose ai consumatori. Inoltre, nonostante

l’urgenza di limitare le emissioni di CO2, Enel sembra intenzionata a

ridurre le giornate di smart work, benché siano evidenti i vantaggi,

come il risparmio, l’impatto su trasporti e clima, i maggiori tempi di

connessione e produttività.

“Scioperiamo” ha concluso il rappresentante nazionale di UGL

Chimici “per palesare il nostro dissenso verso tali scelte e per indurre

l’Azienda a riflessioni più accurate, con l’auspicio di nuove

rimodulazioni”

