Porto Cervo Racing: Nicola Tali al via del Campionato Rally Terra

Porto Cervo Racing: Nicola Tali al via del Campionato Italiano Rally Terra, il primo round è il Rally Città di Foligno in programma nel week-end

Il pilota della Porto Cervo Racing è pronto per affrontare il 3° Rally Città di Foligno (9-10 marzo) valido come prova di apertura del CIRT Campionato Italiano Rally Terra. Il main sponsor Fiorentini sulla livrea della Skoda Fabia R5 che Nicola Tali, in coppia con il co-pilota Piercarlo Capolongo, utilizzerà nelle gare del “tricolore” terra.

Un’altra stagione nel Campionato Italiano Rally Terra per Nicola Tali. Il pilota della Porto Cervo Racing è pronto ad accendere i motori per affrontare la gara inaugurale del CIRT, il 3° Rally Città di Foligno in programma il 9 e 10 marzo.

Sulle strade bianche umbre, a bordo della Skoda Fabia R5 con la livrea Fiorentini e il numero 18 sulle fiancate, Nicola Tali sarà coadiuvato alle note dall’esperto co-pilota Piercarlo Capolongo.

“Siamo pronti per la prima gara del Campionato Italiano Rally Terra”, dice il pilota Nicola Tali, “per il 2024 abbiamo già confermato tutte le gare valide per il CIRT. Ringrazio lo sponsor Fiorentini e la scuderia Porto Cervo Racing che mi supportano in questa stagione agonistica”.

Il programma del 3° Rally Città di Foligno.

La cerimonia di partenza si terrà sabato 9 marzo, alle ore 19.01, a Foligno in Piazza della Repubblica e, successivamente, i concorrenti porteranno le vetture al riordinamento notturno in Viale Marconi a Foligno. Domenica 10 marzo il clou della competizione: i concorrenti lasceranno il riordinamento notturno dalle 7.31 e affronteranno le 9 sfide cronometrate. Il percorso, che si snoda sui territori di Foligno (con una prova speciale) e Nocera Umbra (con altri due tratti cronometrati), presenta 286 chilometri complessivi dei quali 76 di prove speciali, nel dettaglio tre prove da ripetere altrettante volte. La bandiera a scacchi sarà pronta a sventolare in Piazza della Repubblica dalle ore 17.30, con premiazione sul palco.

Calendario Campionato Italiano Rally Terra 2024. 9-10 marzo: 3° Rally Città di Foligno; 6-7 aprile: 15° Rally della Val d’Orcia; 18-19 maggio: 31° Rally Adriatico; 22-23 giugno: 52° San Marino Rally; 25-27 ottobre: 21° Rally dei Nuraghi e del Vermentino; 23-24 novembre: 18° Rally delle Marche.