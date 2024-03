Si aggiungono nuove date al tour primaverile di “È inutile a dire!”, lo spettacolo di Jacopo Cullin, di ritorno sul palcoscenico a maggio tra la Sardegna e lo stivale

Si aggiungono nuovi appuntamenti al tour primaverile di “È inutile a dire!”, lo spettacolo di Jacopo Cullin capace di registrare il sold out nei teatri e arene di tutta la Sardegna e in due tra i palcoscenici più rilevanti per la comicità nazionale (l’Ambra Jovinelli di Roma e il Teatro Manzoni di Milano).

Alle date precedentemente annunciate, si uniscono nel mese di maggio quelle di venerdì 3 al Teatro Eliseo di Nuoro, domenica 5 al Teatro Verdi di Sassari e sabato 25 al Teatro Grazia Deledda di Paulilatino (Or). È andata immediatamente sold out, invece, la unica data prevista per il momento al Teatro Lirico di Cagliari (giovedì 16 maggio).

Cullin andrà in scena anche oltre il Tirreno sabato 11 al Teatro AncheCinema di Bari, mercoledì 29 al Teatro Gioiello di Torino e giovedì 30 al Teatro Puccini di Firenze.

“Abbiamo aggiunto due repliche a Nuoro e Sassari per far fronte alle tante richieste e poi ci sarà la novità di Paulilatino”, dice Cullin. “Dopo aver fatto tappa a Roma e Milano, quest’anno abbiamo deciso di portare lo spettacolo anche a Torino e Firenze, ma la prima data nazionale sarà a Bari che ormai per me è diventata una seconda casa.”

L’artista cagliaritano sarà affiancato come sempre dall’attore, amico e rodata spalla Gabriele Cossu, con le musiche del trio guidato da Matteo Gallus al violino, con Riccardo Sanna alla fisarmonica e Andrea Lai al contrabbasso.

“È inutile a dire!” nasce nella seconda metà del 2018 dalla penna di Cullin, con la precisa volontà di esplorare e approfondire con sottile ironia e raffinata comicità le dinamiche relazionali che caratterizzano il nostro tempo. Attraverso le poetiche e argute visioni di tre dei suoi storici personaggi (Signor Tonino, Salvatore Pilloni e Angioletto Biddi ‘e Proccu), l’autore evidenzia problemi e fragilità della attuale società, dominata dalla precarietà delle relazioni e dalla costante crisi esistenziale che pervade l’essere umano.

Sarà possibile acquistare i biglietti dal sito ufficiale dell’artista (www.jacopocullin.com) e sui canali del Circuito Boxoffice Sardegna.