Lai (Pd) Solidarietà al sindaco di Ottana per il grave atto intimidatorio

Si rischia il deserto democratico se il governo perseguita poveri migranti ma non tutela gli amministratori locali

Esprimiamo la più ampia e solidarietà al sindaco di Ottana Franco Saba e alla sua amministrazione per il gravissimo atto di intimidazione subito. Una bomba sulla porta del municipio che esplode nella notte è una sfida alla democrazia e va respinta in tutti i modi.

Sono atti che mostrano quanto sia difficile essere un amministratore locale se non si è tutelati e se non si interviene per prevenirli. Ci sono zone nelle quali si rischia di avere un deserto democratico.

Farebbe bene il

Governo a mantenere le tante promesse sul fronte della sicurezza che sono restate solo negli impegni elettorali.

Siamo di fronte ad un Governo che non sembra in grado di tutelare l’ordine pubblico e gli amministratori locali mentre si occupa di perseguitare cortei studenteschi o poveri migranti che fuggono dalle guerre. Lo dichiara il deputato del PD Silvio Lai