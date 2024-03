Con “la Tinelaria” si gioca a Teatrosophia

In scena la prossima settimana a Teatrosophialo spettacolo dal titolo “LA TINELARIA”, un nuovo divertissement realizzato dalla poliedrica compagnia del Teatro Multilingue.

Dopo il grande successo ottenuto nella scorsa stagione con La Reine de Marbre, rappresentato anche a Milano, Madrid, Bristol,Londra, Lussemburgo e Francia, torna finalmente a Teatrosophia la compagnia del Teatro Multilingue, l’unica compagnia che crea spettacoli recitati in più lingue contemporaneamente. Una nuova produzione, un gioco multilingue di teatro comico e politico che attraverso la rielaborazione di alcuni meccanismi del teatro clásico español, propone una riflessione critica sulle contraddizioni socio-economiche del presente.

È un gran giorno alla Organization to End World Hunger: finalmente è stata elaborata la classifica dei Paesi che soffrono di più la fame. I Junior Consultants organizzano un business lunch per dibattere sul tema; durante un coffee break vengono discussi i vantaggi del sistema produttivo moderno e viene preparata la cena ufficiale dei Chief Executives che dovranno redigere una dichiarazione di intenti comune. Inizia così una gara per gli aiuti: scommesse, alleanze, inimicizie; il Fondo Assistenziale per la Fame si riempie e si svuota, come lo stomaco degli impiegati dell’Organizzazione. Alla fine rimarrà un solo aiuto possibile per chi ha veramente bisogno.

Al termine dello spettacolo, il consueto aperitivo offerto da Teatrosophia