Parigi, irruzione della polizia alla Sorbona: sgomberati studenti pro Palestina: “Fermati con la forza” – Video

(Adnkronos) – La polizia parigina è intervenuta per sgombrare una cinquantina di studenti che si erano accampati all'interno dell'università della Sorbonne per protestare contro la guerra a Gaza. "La polizia ha fermato con la forza gli studenti che si erano accampati, come è successo alla Colombia e a Sciences Po, a sostegno della Palestina", ha scritto su X l'organizzazione Revolution Permante, pubblicando un video dell'irruzione della polizia nel cortile dell'università parigina. Prima dell'intervento degli agenti, gli studenti avevano steso una grande bandiera della Palestina, osservando un minuto di silenzio per gli oltre 34mila palestinesi rimasti uccisi nell'offensiva israeliana a Gaza. —internazionale/ [email protected] (Web Info)