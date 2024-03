Oristano, l’ospedale rinnova l’appello per la raccolta sangue

Il rinnovato appello del centro trasfusionale dell’ospedale di Oristano: “Grazie per il gesto solidale. Donate anche ad aprile”

Ecco tutte le date delle quindici raccolte di sangue “locali” con l’Avis nel mese di aprile

ORISTANO, 28 MARZO 2024 – “Grazie ai tanti volontari e alle sedi locali dell’Avis. Non fermatevi neanche ad aprile. Mentre invito i cittadini a recarsi anche presso il nostro centro trasfusionale per la raccolta delle piastrine”.

E’ l’appello del dottor Mauro Murgia, responsabile del centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano, che ha invitato tutti a un rinnovato gesto di solidarietà grazie a una donazione di sangue anche per il prossimo mese di aprile.

Intanto proseguono le giornate di raccolta organizzate in collaborazione con l’Avis provinciale e le sedi locali della stessa associazione.

AD ORISTANO Tutti coloro che vogliono donare si possono presentare dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle ore 12, presso il centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano. Non occorre prenotarsi. “E’ importante presentarsi per le donazioni anche presso il nostro centro”, ha ribadito il dottor Murgia, “solo nella nostra sede possiamo ricavare dalla stessa sacca anche un’unità di piastrine necessaria per i pazienti oncoematologici”.

NEI PAESI Anche ad aprile i volontari delle sezioni locali dell’Avis di tutta la provincia saranno impegnati per la proposta di quindici giornate per la raccolta di sacche di sangue nelle loro sedi.

Appuntamento sabato 6 aprile a Gonnosnò e Mogoro, domenica 7 a Terralba, venerdì 12 a Santulussurgiu, sabato 13 a Sedilo, domenica 14 aprile a Marrubiu e San Vero Milis. Ancora mercoledì 17 a Bosa, venerdì 19 a Ghilarza, sabato 20 a Paulilatino, domenica 21 a Terralba e San Nicolo d’Arcidano, sabato 27 a Fordongianus e domenica 28 aprile ad Arborea e Milis. Per le donazioni locali occorre invece prenotarsi presso le sedi dell’Avis.

