DiviniSuoni: un trionfo di cultura e sapori a Donori

Ultimo appuntamento con il festival enogastronomico/musicale DiviniSuoni a Donori. La Piazza ai Caduti si è trasformata in un palcoscenico di sapori e suoni, accogliendo cittadini e visitatori.

Sabato 27 aprile 2024, a Donori si è concluso con successo l’ultimo appuntamento con il festival enogastronomico/musicale DiviniSuoni, una manifestazione promossa dall’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano (Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro, Soleminis), con il sostegno della Fondazione di Sardegna e della RAS – Assessorato alla P.I. BB. CC., con il coordinamento organizzativo dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

Il Sindaco di Donori, Maurizio Meloni, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’evento: “DiviniSuoni ha dimostrato ancora una volta che Donori può essere un esempio di come cultura e turismo possono andare a braccetto nel promuovere il nostro territorio. Questa manifestazione ha non solo valorizzato le nostre tradizioni, ma ha anche stimolato l’economia locale, offrendo una vetrina eccezionale per i prodotti, i sapori e i profumi della nostra comunità”.

Nel cuore del comune di Donori, la centrale Piazza ai Caduti si è trasformata in un palcoscenico di sapori e suoni, accogliendo cittadini e visitatori, attratti dalla promessa di una giornata all’insegna del gusto e dell’arte. Le degustazioni di vini delle cantine locali, Tenute Maestrale, Tenute Smeralda e Sa Defenza, hanno regalato ai tanti visitatori un viaggio alla scoperta dei vigneti di Sardegna, mentre i piatti tradizionali preparati dalla Pro Loco di Donori e dal Gruppo Folk Parrocchiale San Giorgio hanno deliziato i palati con autentiche ricette locali.

Il concerto del gruppo etnomusicale “Cuncordias”, al termine della serata, ha riscosso un grosso interesse, coinvolgendo il pubblico presente in una celebrazione delle radici musicali sarde attraverso strumenti tradizionali e melodie contemporanee. Gli stand di prodotti locali invece hanno permesso ai partecipanti di scoprire e portare a casa un pezzo della ricca produzione artigianale di Donori. “Eventi come DiviniSuoni – conclude Meloni – sono fondamentali per rinvigorire lo spirito comunitario e per mantenere vive le nostre tradizioni, ma sono anche un occasione per promuovere lo sviluppo di una moderna industria turistica. Come Pubblica Amministrazione continueremo a supportare e promuovere iniziative simili, poiché rappresentano un investimento nel nostro futuro culturale ed economico”.