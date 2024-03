Manager sanità territoriale: al via il corso di formazione  

Questa mattina ha preso il via, nell’aula Arancio della sede di ARES Sardegna sita a Selargius, il Corso regionale di formazione per lo sviluppo delle competenze tecniche–professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario finanziato dalla Missione 6 del PNRR. Il progetto, coordinato da Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), prevede nell’intero territorio nazionale la formazione di 4500 manager e middle manager del Sistema Sanitario Nazionale. Per la Sardegna è prevista la formazione di

La sessione odierna, che ha inaugurato la prima edizione del corso, ha visto i saluti della Dott.ssa Francesca Piras (Direttore Generale dell’Assessorato regionale alla Sanità) ed è stata aperta da Annamaria Tomasella, Direttore Generale di ARES. Valerio Vergadoro, coordinatore scientifico del corso, ha illustrato ai presenti il progetto formativo, i contenuti e il metodo di lavoro.

Il corso ha una durata pari a 200 ore e svilupperà le competenze necessarie alla gestione dei presidi e delle strutture previste dalla riforma dell’organizzazione dell’assistenza territoriale (DM 77). ARES ha attivato le prime due edizioni del corso rivolte a due gruppi di 30 corsisti, con termine previsto per dicembre 2024.

Nel 2025 è previsto l’avvio di altre 2 edizioni.

Durante la prima giornata di formazione, i corsisti hanno trattato il tema dello scenario normativo e istituzionale di sviluppo e sostenibilità dei sistemi sanitari, sia a livello nazionale che regionale.

Il corso prevede come elemento qualificante la produzione di un project work che verrà presentato al termine del percorso formativo. A tal fine i corsisti apprenderanno il metodo di lavoro tipico del project management nonché i metodi di bpr (bussines process reingeniering), applicandoli a problematiche concrete di sviluppo dei servizi sanitari della Sardegna.

Per rimanere in costante aggiornamento su eventi, cronaca regionale, nazionale e internazionale e tanto altro ancora, clicca qui