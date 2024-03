Cagliari, 22 marzo 2024 – La Commissione Europea ha assegnato un importante riconoscimento all’Università di Cagliari, legato alla strategia “Human Resources Strategy for Researchers, HRS4R”. L’ateneo ha infatti ottenuto il label “HR Excellence in Research” grazie al suo impegno nel percorso di miglioramento continuo attraverso un piano di azioni per l’allineamento delle proprie politiche ai princìpi della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice di Condotta per il Reclutamento dei Ricercatori (C&C). Ad oggi in Italia sono 20 le Istituzioni che hanno ottenuto il riconoscimento (di cui 17 Atenei).

L’implementazione della strategia HRS4R e l’ottenimento del label non solo riconosce il lavoro finora fatto dall’Università, ma rappresenta un incentivo a proseguire nell’impegno sulle politiche di miglioramento dell’ambiente di lavoro che sia stimolante per ricercatrici e ricercatori, rendendolo più attrattivo nello scenario nazionale e internazionale.

Il percorso è iniziato a fine 2021, grazie anche all’impulso dato dal progetto europeo H2020 EDUC-SHARE, con il decreto rettorale di nomina della struttura interna di Ateneo per l’implementazione della strategia HRS4R. La struttura, composta da 95 rappresentanti dell’Ateneo, tra cui 60 tra ricercatrici e ricercatori, espressione dei 15 Dipartimenti di UniCa, gli organi accademici, il personale tecnico amministrativi e i dirigenti, ha creato gruppi di lavoro dedicati all’analisi e alla valutazione del grado di attuazione nelle politiche di Ateneo dei principi della “Carta Europea dei Ricercatori e del Codice di Condotta per il loro reclutamento”.

I gruppi hanno inoltre previsto la partecipazione attiva di dottorande e dottorandi, assegniste e assegnisti, borsiste e borsisti considerati dalla Commissione Europea “early-stage researchers” e coordinamento della direzione per la ricerca e il territorio.

Il gruppo HRS4R ha lavorato sul dossier di candidatura – presentato nello scorso novembre – costituito principalmente da analisi delle carenze rispetto all’allineamento ai 40 princìpi del codice di condotta e da un piano di azioni da implementare per colmarle nell’arco dei prossimi anni. A marzo, l’Ateneo ha ricevuto dalla Commissione Europea il consensus report, formulato da un panel internazionale di valutatori della Commissione Europea che hanno riconosciuto la qualità della candidatura e hanno conferito il label HR Excellence in Research, senza richiedere alcuna revisione, ma solo formulando alcune raccomandazioni da seguire nella fase successiva di implementazione che l’Ateneo dovrà portare avanti.

Con queste parole il Magnifico Rettore dell’Università di Cagliari, Francesco Mola, commenta il traguardo raggiunto:

«Sono particolarmente soddisfatto del riconoscimento che la Commissione Europea ha assegnato al nostro Ateneo. È stato un lavoro di squadra, che ha portato ad un piano di azioni ambizioso, in linea con le politiche strategiche di Ateneo, destinato a migliorare l’ambiente di lavoro della ricerca in UniCa con particolare attenzione alle esigenze espresse durante il percorso dalle giovani ricercatrici e ricercatori e volto a migliorare il loro benessere lavorativo. Siamo pronti a proseguire nel percorso con l’impegno di tutte le componenti di UniCa”