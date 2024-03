Fiorella Mannoia live con orchestra: tutto esaurito anche per il secondo concerto in programma all’anfiteatro di Tharros (OR) il 22 luglio

Tutto esaurito per la seconda serata di Fiorella Sinfonica – Live con orchestra all’anfiteatro di Tharros (OR): dopo il veloce sold out per il concerto del 21 luglio, inizialmente previsto come unica data in Sardegna del tour della cantante romana, sono andati a ruba nel giro di pochi giorni anche i biglietti disponibili per quello organizzato per l’indomani, lunedì 22, dal festival Dromos e dalla Fondazione Mont’e Prama nell’ambito del festival “L’Isola dei Giganti”, proprio per venire incontro alla forte richiesta da parte del pubblico.