Navalny morto di “cause naturali”, il referto mostrato alla madre

(Adnkronos) – Alexei Navalnj sarebbe morto per "cause naturali". E' questo il contenuto del referto medico mostrato oggi 22 febbraio alla madre del dissidente russo che ha potuto finalmente vedere il corpo del figlio morto venerdì scorso. "Il referto medico sulla morte di Alexei Navalny mostrato alla madre afferma che le cause del decesso sono naturali", ha riferito su X la portavoce dell'oppositore russo, Kyra Yarmish facendo sapere che "alla madre di Alexei è stato mostrato il corpo di suo figlio, ma non glielo restituiscono, anzi è stata ricattata". "Su ordine del Cremlino, gli investigatori stabiliscono le condizioni su dove, quando e come seppellire Alexey. Vogliono farlo di nascosto, senza lasciare la possibilità di dirgli addio".