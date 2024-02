PNRR a Somma Vesuviana, scuole e parchi

Salvatore Di Sarno – sindaco di Somma Vesuviana : “Un paese a trazione PNRR con scuole nuove e parchi. Con i fondi del PNRR il Primo Nido Comunale ma anche una nuova Scuola Primaria e il Parco della Rigenerazione Urbana con nuova Area Mercatale, camminamenti green per trekking e giardino vesuviano con ponte pedonale, riqualificazione dell’alveo borbonico tra Via San Sossio e Via Marigliano.

Tutte opere che nel tempo, daranno un nuovo volto ad alcune zone del paese e creeranno le condizioni per aree di grande attrazione sociale, culturale ed imprenditoriale. A poche centinaia di metri, in linea d’aria, dal sito archeologico della Villa Augustea, nascerà il primo Parco Urbano di Somma con fondi della Città Metropolitana e nasceranno due scuole nuove con fondi PNRR. In località Santa Maria del Pozzo, altra scuola nuova con fondi anche del PNRR”.

“Avviati i cantieri: una Somma Vesuviana a trazione PNRR, dai parchi urbani alle scuole nuove. A breve inizieremo anche la realizzazione di una nuova scuola in Via Giulio Cesare che sorgerà all’interno del primo Parco Urbano della città. Sarà un Parco Urbano di ben 30.000 mq.

Il Parco Urbano verrà realizzato con fondi della Città Metropolitana mentre la Scuola Primaria nascerà con finanziamenti del PNRR. Partiti i lavori di realizzazione del primo Nido Comunale a Somma Vesuviana che sorgerà in via Giulio Cesare, località Santa Maria del Pozzo, con finanziamenti del PNRR. La scuola ospiterà ben 60 bambini e sorgerà in un’area di 3.320 mq di cui 2.670 destinati ad aree esterne diversamente attrezzate e ben 660 destinati all’edificio vero e proprio.

Dunque, in prossimità dell’area archeologica avremo ben due scuole e Parco Urbano, un Polo Scolastico collegato all’area della Villa Augustea. Partiti anche i lavori per la realizzazione del nuovo Plesso Scolastico per le elementari, nella zona dello stadio, in località Santa Maria del Pozzo, con l’abbattimento della vecchia scuola. Avremo un nuovo edificio scolastico, per le elementari del Terzo Circolo Didattico. Avremo una nuova scuola nuova con un cofinanziamento, in parte PNRR. Questa scuola sarà dedicata a Mario Cerciello Rega e sarà dotata anche di infrastrutture sportive con la riqualificazione del campo di basket”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

E a Somma sarà il Parco della Rigenerazione Urbana

“Sempre con fondi PNRR, andremo a riqualificare l’Area Mercatale. Tra le località di San Sossio e Via Marigliano, sorgerà un Parco Urbano che valorizzerà anche il canale borbonico. Realizzeremo un ponte pedonale di coillegamento – ha concluso Di Sarno – camminamenti green per trekking e attività sportive, avremo una nuova Area Mercatale anche coperta con in sopraelevata un giardino vesuviano con piante del nostro territorio.

Sarà un Parco di Rigenerazione Urbana, di una zona che non è centrale, con aree per eventi. Sono stati conclusi gli ultimi adempimenti A Somma Vesuviana con i fondi PNRR scuole nuove e aree green per la Rigenerazione Urbana”.