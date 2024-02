Pareggio rocambolesco tra Alghero e Usinese

L’Alghero ha pareggiato 3-3 al “Pino Cuccureddu” contro l’Usinese nella 5ª giornata di ritorno del girone B di Promozione.

Pareggio rocambolesco al “Pino Cuccureddu” in uno degli anticipi della 22ª giornata del girone B di Promozione. Finisce 3-3 tra Alghero e Siniscola con una bella cornice di pubblico nonostante le condizioni meteo non proprio favorevoli.

Inizia meglio la formazione ospite, pericolosa in avvio con Spanu e Mura ma dopo il quarto d’ora cresce l’Alghero: Mereu su punizione impegna il portiere avversario, poi al 19’ Baraye lambisce il palo con un bel tiro incrociato. È il preludio al gol, che arriva un minuto dopo: tacco smarcante al limite dell’area di Baraye e palla che finisce ai piedi di Franchi che con un destro chirurgico batte l’estremo difensore ospite. Al 26’ arriva però il pareggio dell’Usinese: punizione di Luiu, Secchi respinge ma sotto porta arriva il tap-in vincente di Tedde.

Avvio di ripresa da dimenticare per l’Alghero, che nel giro di 3 minuti subisce altri due gol: Spanu porta in vantaggio l’Usinese (4’) poi Saba cala il tris (7’). Incassato il colpo, i giallorossi provano a reagire. Al 19’ la retroguardia ospite si salva in qualche modo su una doppia occasione dell’Alghero, con tanto di salvataggio sulla linea. Poi al 33’ ecco il gol che riaccende le speranze: cross dalla destra del neo entrato Manunta nel cuore dell’area di rigore, Baraye di testa svetta più alto di tutti e batte Tanca per il 2-3. Poco dopo Manunta si becca un doppio giallo, il primo per un fallo e il secondo per proteste. Ma nonostante l’inferiorità numerica l’Alghero trova il pareggio nel primo minuto di recupero: bel cross teso di Marco Carboni in area, Ruben Feliz trova la deviazione che vale il 3-3.

Un pareggio che, considerando l’andamento del match, vale oro per l’Alghero che ora attende i risultati dei match di domenica. Nel prossimo turno è in programma la trasferta sul campo del Fonni.