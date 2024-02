La capolista FC Alghero batte anche il Bortigali

L’FC Alghero batte la squadra del Bortigali al Pintore-Caddeo di Olmedo con un 2-0.

Ancora una vittoria per la capolista Fc Alghero che batte 2-0 il Bortigali. Partita sempre in mano agli algheresi che hanno collezionato diverse azioni da gol. Per la cronaca, Bortigali pericoloso al 6′ con Pintori che non sfrutta al meglio un retropassaggio della difesa di casa e calcia fuori da buona posizione. Al 9′ FC Alghero in vantaggio con Michele Cherchi che devia in rete, un assist di Correddu, con una rovesciata spettacolare. Al 18′ Fc Alghero vicino al raddoppio con Raimondo Serra in contropiede che calcia a botta sicura e la difesa ospite devia in corner. Alla mezz’ora si fa vedere anche il Bortigali con Penduzzu che impegna Francesco Serra. Il pallone colpisce la traversa e Ardu la allontana. Al 35′ Raimondo Serra calcia da pochi passi, a porta praticamente vuota, e colpisce la traversa facendo sfumare una ghiotta occasione per raddoppiare. Bortigali in avanti al 43′ con una punizione di Sannia dal limite, deviata in calcio d’angolo da Francesco Serra. Si va al secondo tempo e dopo tre minuti arriva un bel tiro di Cingotti verso la porta avversaria con la palla deviata in angolo. Al 63′ Fc Alghero ancora vicino al raddoppio con Raimondo Serra che serve un ottimo assist a Nemore che da pochi passi calcia alto sopra la traversa. Per il Bortigali l’occasione arriva su palla inattiva come al 75′ con una punizione dal limite di Marroccu bloccata da Francesco Serra. All’80’ il meritato raddoppio della Fc Alghero con un bel colpo di testa di Depalmas su azione d’angolo. La gara si conclude con un tiro di Cingotti al 94′ respinto da Bangoni. Sabato prossimo la Fc Alghero giocherà ancora in anticipo contro la cenerentola Treselighes.