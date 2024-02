Nasce anche a Oristano il gruppo dei volontari della Fondazione “La Via della Felicità”

Nella giornata di martedì 27 febbraio un gruppo di volontari di Oristano ha deciso di aderire alla Fondazione “La Via della Felicità – Italia” e prendersi la responsabilità di promuovere a Oristano e provincia, il libretto scritto dal filosofo L. Ron Hubbard.

Naturalmente alla decisione hanno fatto seguire subito i fatti e nella stessa giornata hanno distribuito i libretti tra i negozi del Centro Commerciale “Porta Nuova”, presentandolo agli esercenti e riscontrando consenso e accettazione da parte di tutti.

La campagna fa parte delle iniziative che i volontari della Fondazione “La Via della Felicità” della Sardegna, stanno portando avanti in diverse località della nostra regione, con lo scopo di far emergere i sentimenti di buon senso contenuti nel libretto e insiti nel DNA di ciascuno di noi.

Era la prima volta che ciò avveniva a Oristano e, come tante cose nuove, ha destato sorpresa che dei volontari si presentassero con un messaggio di questo tipo, regalando il libretto e invitandoli a condividere con clienti e amici il messaggio di buon senso contenuto nel libretto.

È incredibile l’accoglienza che ci hanno riservato i negozianti – ha dichiarato Federica la responsabile del gruppo di Oristano – sembrava quasi che stessero aspettando qualcuno che gli portasse buone notizie, visto che di poco buone negli ultimi tempi ne girano abbastanza. Continueremo questa iniziativa ogni settimana in tutti i quartieri della città, per far arrivare questo prezioso libretto alla maggior parte degli Oristanesi. Vogliamo – continua Federica – far crescere il gruppo sia come numero di volontari che nel numero delle iniziative nel territorio”.

Queste azioni diffuse su tutto il territorio regionale seguono il consiglio dell’autore L. Ron Hubbard che invita i volontari a “mettere in circolazione La Via della Felicità nella società. Come un mite olio che si espande nel mare infuriato, la calma si diffonderà dappertutto”. Il loro auspicio è che attraverso la divulgazione del libretto si propaghino i precetti di buon senso nella comunità e, contemporaneamente, si allarghi il numero di persone che vogliono unirsi a loro.

La distribuzione gratuita del libretto è stata fatta anche a Cagliari, nei portici di via Roma, nella serata mercoledì 28 febbraio, dove decine di copie sono state distribuite tra i passanti, soprattutto giovani, decisamente interessati al messaggio contenuto nella Via della Felicità.

Info: www.laviadellafelicità.it