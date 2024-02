Mark Donato: il 2/3 dj set al Plaza Cafè di Toscanella (Bologna)

Mark Donato, l’artista toscano che fa vibrare le anime con il suo sound fatto spesso di unofficial remix di canzoni italiane che tutti abbiamo nel cuore e nelle orecchie, sabato 2 marzo ’24 è protagonista musicale di una bella serata al Plaza Cafè di Toscanella di Dozza (Bologna) . E’ un apericena illimitato che inizia alle 19 e continua fino a tardi. La musica di Mark Donato, carica di ritmo e passione è perfetta per ballare, cantare e far tardi con il sorriso con gli amici. Non mancheranno i remix scatenati di Mark Donato, spesso in onda nel programma Radio Italia Party, su Radio Italia.

Tra i più recenti rework di Mark Donato c’è anche quello di “Se t’amo t’amo” di Rosanna Fratello, un brano scritto nel 1982 da Cristiano Malgioglio, che Mark Donato trasforma in uno inno da dancefloor.

Per lui c’è in ballo anche un’altra novità tutta Italia, ovvero la sua presenza a Sanremo durante il mitico Festival della Canzone. Mark Donato On Air, il suo radio show distribuito Sindymedia è partner di Sanremo Luxury. Tutti i dettagli verrano svelati a breve ma è già un eccellente risultato.

Ci sono dj che ogni giorno pensano più a far ballare e far emozionare il loro pubblico che al proprio ego musicale. Tra di loro c’è senz’altro il toscano Mark Donato, che spesso realizza bootleg & rework di brani italiani perfetti per ballare, ad ogni ora del giorno (e della notte). Tra le sue realizzazioni più recenti, c’è un bootleg di un brano di Mario Venuti, “Caduto dalle stelle”. La sua versione è andata in onda recentemente su Radio Italia, nel programma di Paoletta e Luca Camorcia di Radio Italia, “Radio Italia Party”. Mark Donato è un vero professionista del sound e del mixer che fa musica fin dal 1999. Stanno raggiungendo ottimi risultati un suo rework, quello di “Hace Calor” ed uno disco originale, “Bonito”.

Plaza Cafè / Toscanella di Dozza / Bologna

P.zza della Libertà 10, tel. 3205335979