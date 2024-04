La Giara di Gesturi

La Giara di Gesturi è un luogo unico al mondo, molto apprezzato dagli amanti della natura che amano stare all’aria aperta, ma è anche un parco che offre importanti benefici ambientali.

Ultimamente si sente spesso parlare di inquinamento ambientale. Molte città in Europa sono spinte dall’esigenza di integrare il verde all’interno della propria città. Ogni città in Italia dovrebbe garantire ad ogni cittadino circa 9 mq verde. I parchi o comunque le aree verdi migliorano il microclima locale e sono utili anche per la qualità dell’aria che respiriamo. La Sardegna dal suo canto è immersa nella natura, è un territorio ricco di parchi, aree protette e tantissime aree verdi.

L’altipiano della Giara che i paesi limitrofi la chiamano Sa Jara è esteso per circa 42 Kmq e si trova nella parte centrale della Sardegna, ad ovest del golfo di Oristano, tra la Marmilla, la Trexenta, il Sarcidano e l’Arborea. Seppur lontano dal mare, il parco ogni anno attira tantissimi turisti.

Da quasi trent’anni, nel 1995 venne riconosciuto come area SIC, ossia sito di interesse comunitario.

All’interno del parco potrete ammirare tanti animali, tra cui i cavallini selvatici, mucche, caprette, gattini e tanti altri animali che condividono il parco insieme. La Giara di Gesturi è sorprendente in ogni stagione e si trasforma quotidianamente in luogo diverso, tutto da ammirare.

Il sabato e la domenica è una tappa fondamentale per i turisti, avendo la possibilità di sostare con il camper nei parcheggi gratuiti posti all’esterno del parco.

Ma, il parco è una meta molto apprezzata anche dai locali e quindi dagli stessi sardi per godersi una giornata in compagnia nell’area picnic apposita. Anche ai bambini sembra piacere, potendo all’entrata noleggiare delle biciclette con una piccola offerta.

All’interno della Giara non si troveranno solo animali, ma nel parco potrete apprezzare l’esistenza di numerosi ambienti vegetali, boschi da sughero, macchia mediterranea ecc. Nonché orchidee spontanee e asfodelo, ma anche tantissime specie di erba di cui vanno ghiotti gli animali che risiedono nel parco.

Inoltre, a 500 metri dai parcheggi si potrà raggiungere il complesso archeologico di Bruncu Madugui.

Simona Baccoli