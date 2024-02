Dopo le sollecitazioni arriva l’approvazione della delibera sul bando riproduttori del bovino da carne. Accolte molte richieste della Coldiretti Nord Sardegna

Coldiretti Nord Sardegna: bovino da carne, approvata la delibera sul bando riproduttori

Dopo le numerose sollecitazioni e i suggerimenti di Coldiretti e dell’Anacli, arrivati nei vari tavoli di confronto sul bando riproduttori bovini, arriva finalmente l’approvazione della delibera regionale che mette in campo alcune importanti novità per il comparto. Un passaggio che arriva a seguito della serie di incontri portati avanti da Coldiretti che aveva già chiesto celerità nell’approvazione dei necessari interventi utili a migliorare il bando e rispondere al meglio alle esigenze delle tante imprese di allevamento bovino, in particolare del nord dell’isola.

Questo è solo l’ultimo in ordine cronologico degli interventi richiesti da Coldiretti Nord Sardegna nelle interlocuzioni con le istituzioni regionali e che arriva dopo gli altri risultati raggiunti in particolare sulla retroattività del prossimo bando riproduttori o sullo sblocco di importanti tranche di pagamenti sul bando legato ai ristori per la guerra in Ucraina e per quelli di quasi 3 mila domande per oltre 6 milioni e mezzo di euro.