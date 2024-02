Krombacher è birra ufficiale di “Back To The Future”, la prossima edizione dell’evento Care’s The Ethical Chef Days

Il birrificio tedesco, da sempre impegnato nella salvaguardia del Pianeta, è fornitore esclusivo dell’iniziativa dedicata alla sostenibilità in cucina – promossa dallo Chef 3 stelle Michelin e stella verde per la sostenibilità Norbert Niederkofler – in programma a Brunico dal 29 febbraio al 3 marzo

Brunico (BZ), 21 febbraio 2024 – Krombacher è birra ufficiale di “Back to the Future”, la prossima edizione di CARE’s – The Ethical Chef Days, la manifestazione dedicata all’etica e alla sostenibilità in cucina, e non solo, promossa dallo Chef Norbert Niederkofler e dal socio Paolo Ferretti che coinvolge chef e personalità internazionali con lo scopo di incoraggiare un futuro sempre più rispettoso del Pianeta. Dal 29 febbraio al 3 marzo il birrificio privato più grande della Germania sarà protagonista con le sue referenze – compresa l’etichetta No-Lo, Krombacher o.0 % Pils – delle giornate di evento, facendo propri, con il suo concetto di gusto naturale, i valori di sostenibilità, genuinità e artigianalità.

Sin dagli anni 60’ la tutela dell’ambiente ha un ruolo preponderante nella cultura del birrificio, con numerose azioni quotidiane e la partecipazione a eventi che, come CARE’s – The Ethical Chef Days, possano attestare un’ulteriore determinazione a tracciare una nuova strada verso la riscoperta di metodi di produzione tradizionali e il rispetto dei frutti della terra e delle stagionalità.

A conferma di ciò, Krombacher si impegna molto per rappresentare un esempio virtuoso all’interno del settore. Attualmente l’azienda ha azzerato le emissioni di anidride carbonica e prevede entro il 2030 di garantire l’approvvigionamento energetico esclusivamente attraverso il fotovoltaico, il geotermico, l’eolico e il biogas.

L’obiettivo di Krombacher è quello di offrire una dimostrazione tangibile del fatto che la responsabilità rispetto ai cambiamenti climatici, la qualità e il successo commerciale possano andare di pari passo.

“Siamo molto felici di partecipare a CARE’S – dichiara Dirk Nuber, Head of Marketing di Krombacher – perché questo evento rappresenta un’opportunità imperdibile per affiancare le più importanti personalità del panorama enogastronomico e valorizzare ai loro occhi la nostra filosofia aziendale improntata sull’utilizzo di materie prime naturali di assoluta eccellenza, a cominciare dalla Felsquellwasser®, acqua naturalmente fresca e priva di minerali, proveniente dalla sorgente rocciosa di Krombach, utilizzata in purezza per la produzione della nostra birra. Inoltre, il ricorso a metodi di produzione non invasivi, come il tradizionale processo di decozione artigianale risalente al Medioevo, e l’utilizzo del lievito monouso sono esempi di quanto la naturalezza sia parte integrante di Krombacher”.

Il birrificio tedesco vuole dimostrare che prodotti artigianali e naturali possono esistere anche nel mondo tecnologico di oggi. Un concetto che si lega fortemente al rispetto degli alimenti che è alla base della tradizione gastronomica italiana: una cucina semplice, che si differenzia dalle altre per essere capace di raggiungere la sua massima espressione con pochi ingredienti, lavorati il meno possibile per mantenere inalterato il sapore.

“Nel corso di CARE’s – Back To The Future la birra Krombacher – dichiara Davide Grossi, Country Director di Krombacher Italia – verrà servita assieme alle creazioni di alcuni tra i più rinomati chef del mondo dell’alta cucina. Questo rappresenta per noi un ulteriore segno della direzione che vogliamo prendere come birrificio. Negli ultimi tre anni, infatti, abbiamo deciso di investire nel canale Ho.re.ca., instaurando una forte relazione con i nostri distributori al fine di creare una cultura birraia basata sulla qualità. Siamo convinti che il consumatore italiano, sempre attento alla ricerca di prodotti autentici, sia in grado di apprezzare le caratteristiche uniche e la naturalità delle nostre referenze”.

Dopo diverse edizioni, CARE’s – The Ethical Chef Days torna nella sua casa di Brunico con un nuovo bagaglio di idee e di tematiche da affrontare.

Da qui “Back To The Future”, per la volontà di intraprendere – da dove tutto è partito – un progetto che, riunendo professionisti del mondo della cucina, dell’arte e del design, si prefigga di innescare un cambiamento positivo nei comportamenti quotidiani e di promuovere pratiche etiche su scala ambientale, economica e sociale. Gli spazi in cui prenderà vita l’evento saranno l’Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, la nuova casa di “Cook The Mountain”, filosofia dello chef altoatesino – appena insignito, dopo soli quattro mesi dall’apertura, di tre “macarons” nonché della stella verde per la sostenibilità dalla Guida Michelin -, l’AlpiNN – Food Space & Restaurant, quartier generale di CARE’s – The Ethical Chef Days, e Lumen, il museo dedicato alla fotografia di montagna.