Gli auguri di Confartigianato alla neo Presidente Todde

Gli auguri di Confartigianato Sardegna alla neo

Presidente della Regione, Alessandra Todde. Mereu e Serra (Presidente e Segretario): “Valuteremo l’operato di Giunta e Assemblea giorno per

giorno”.

Confartigianato Imprese Sardegna, a nome degli oltre 34milaimprenditori artigiani sardi, invia gli auguri alla neo Presidentedella Regione Sardegna, Alessandra Todde per il lavoro che laattenderà nei prossimi anni. Il Presidente e il Segretario diConfartigianato, Fabio Mereu e Daniele Serra, ricordano come la neo Governatrice abbia condiviso e sottoscritto le priorità delle piccole imprese presentate dall’Associazione Artigianaattraverso il “Manifesto” di Confartigianato Sardegna con il quale gliartigiani sardi hanno chiesto alla politica regionale un solido etangibile sostegno all’Artigianato sardo, per posizionarlo al centrodelle strategie di sviluppo della Sardegna, con l’obiettivo diriconoscere il ruolo cruciale dell’imprenditore artigiano. Il “patto”,da onorare nel corso del mandato elettorale, comprende sette puntichiave:

L’operato del futuro Presidente e del futuro Consiglio

Regionale, rispetto agli impegni, verrà monitorato dal team della

ChainFactory srl, spin-off accademico dell’Università di Cagliari

guidato dal Professor Alessandro Spano. Nell’incontro con

Confartigianato Sardegna, avvenuto a metà febbraio, la Todde, si

impegnò a sostenere lo sviluppo dell’artigianato, sottoscrivendo il

“Manifesto”, sottolineò come le imprese sarde, soprattutto quelle

artigiane, grazie alla loro capacità di innovare e di stare al passo

con le nuove tecnologie, nei prossimi anni potranno avere la

possibilità di competere con i mercati di tutto il mondo. Per questo

sarà fondamentale puntare sia sulle leggi di settore, sia sulla

formazione, condizioni che potranno permettere una solida crescita di

tutto il sistema imprenditoriale isolano.

Le criticità del sistema regionale

“Siamo ottimisti rispetto al lavoro che ci sarà da fare anche se, non

lo nascondiamo, il percorso di crescita della Sardegna sarà irto di

difficoltà – affermano Mereu e Serra – ora aspettiamo di venir

convocati per un primo confronto, appena avverrà l’insediamento

ufficiale”. “E’ necessario, al più presto, dare un nuovo governo

all’isola – continuano Presidente e Segretario – e affrontare le

criticità che da troppo tempo sono un freno e un fardello per il

nostro sistema regionale”.

“Aspettiamo anche la proclamazione

definitiva degli eletti e la nomina della Giunta – concludono Mereu e

Serra – per procedere immediatamente all’avvio del monitoraggio e

cominciare le singole valutazioni sulle azioni proposte dalle

imprese”. “L’Artigianato della Sardegna – sottolineano – conta 109mila

piccole e medie imprese, di cui 34mila sono artigiane (pari al 20% di

tutte le attività produttive), con quasi 250mila addetti, di cui

90mila sono artigiani. Questa forza produttiva rappresenta un elemento

fondamentale per la Sardegna, contribuendo con 4 miliardi di euro di

valore aggiunto, equivalente al 10,6% del totale regionale”.

