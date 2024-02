“Il 3 Febbraio 1983: il democristiano Francesco Brunitto, assessore all’urbanistica, al Comune di Lusciano, muore ucciso da un sicario della malavita. Siamo negli anni ’80, il Comune di Lusciano in questo periodo è assediato dalla camorra; infatti durante quegli anni tutta la Campania era tormentata dai continui attentati mafiosi e Francesco Brunitto stava facendo di tutto per contrastarla. Venne ucciso di sorpresa all’ingresso della sua abitazione. L’omicidio dell’assessore democristiano fu preceduta da una serie di intimidazioni contro l’amministrazione comunale. Vennero rinviati a giudizio l’ex Sindaco Mariniello e l’Assessore Verolla colpevoli di aver fornito indicazioni sugli appalti vinti nel comune, sui loro importi e sulle date in cui avvenivano i pagamenti presso le banche. Una delegazione della commissione antimafia ha cercato di approfondire le questioni denunciate da alcuni amministratori che hanno richiesto tutta una serie di accertamenti alle autorità preposte al controllo della zona. Non solo Brunitto, ma anche molti politici di alto spessore rientrano tra le vittime innocenti. Sembra difficile, ma la mafia si può fermare diffondendo una cultura della legalità. “La mafia è un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine” (Giovanni Falcone).””