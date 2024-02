A Cagliari l’evento “Tecnologie emergenti: sfide ed opportunità per le imprese”

Il 5 febbraio 2024, dalle ore 15, presso la Mediateca del Mediterraneo a Cagliari si svolgerà il primo evento organizzato dal Centro di Competenza ARTES 4.0 nell’ambito del progetto Casa delle Tecnologie Emergenti “Cagliari Digital Lab”

Cagliari, febbraio 2023 – ARTES 4.0, Centro di Competenza ad alta specializzazione finanziato dal Ministero dell’Impresa e del Made in Italy, mira a essere protagonista nella trasformazione digitale nel 2024. Tra le prime iniziative dell’anno ARTES 4.0 farà tappa a Cagliari, città ormai da tempo in prima linea nell’ambito della trasformazione digitale e nella crescita intelligente, inclusiva e sostenibile delle aree urbane.

L’evento, dal titolo “Tecnologie emergenti: sfide ed opportunità per le imprese”, si terrà lunedì 5 febbraio 2024 dalle ore 15.00 presso la Mediateca del Mediterraneo. L’incontro si svolgerà nell’ambito del progetto Casa delle Tecnologie Emergenti “Cagliari Digital Lab”.

L’appuntamento consisterà in un’importante occasione per le aziende sarde e non solo di approfondire il ruolo delle tecnologie emergenti e le criticità in ambito normativo, etico, filosofico e sociale, allo scopo di considerarne le principali soluzioni. Verranno presentate le principali tecnologie che il Cagliari Digital Lab sta sviluppando e che metterà a disposizione del territorio per garantire una transizione digitale sicura e sostenibile sulle tematiche legate alla smart city e alla green e blue economy.

“In un’epoca di profonde trasformazioni economiche e sociali, le tecnologie emergenti quali AI, quantum computing, blockchain, VR ed AR, ricoprono un ruolo sempre più centrale nella vita di ogni impresa ed istituzione pubblica e privata. Se da un lato le tecnologie abilitano processi e soluzioni prima impensabili, dall’altro ci spingono verso profondi cambiamenti in modo repentino, sollevando domande e perplessità a cui non sempre è facile rispondere” – sottolinea il Direttore Scientifico di ARTES 4.0, l’emerito Professore dell’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Paolo Dario, che interverrà come keynote speaker all’evento.

Inoltre, gli enti finanziatori locali e nazionali esporranno le principali opportunità di finanziamento attive e disponibili per abilitare nel concreto il processo di transizione digitale e sostenere le idee innovative sul territorio sardo.

Il 2024 si appresta a essere un anno di fondamentale importanza per il Centro di Competenza ARTES 4.0 nella trasformazione digitale con 11 progetti finanziati attivi e 15 milioni di euro per supportare le aziende italiane nel percorso di digitalizzazione grazie alle competenze di 13 Università e Centri di Ricerca e oltre 130 Soci ad alta specializzazione.

“Ancor più rispetto al passato l’Italia e la Sardegna sono al centro di un significativo impegno verso la digitalizzazione e l’innovazione. ARTES 4.0, realtà di importanza strategica nelle aree della robotica avanzata, dell’intelligenza artificiale e nello sviluppo delle tecnologie digitali in ambito Industria 4.0 e 5.0, si inserisce in questo contesto promuovendo per il nuovo anno diversi bandi per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, erogando servizi di innovazione a prezzi agevolati, anche sul suolo sardo”, conclude la Direttrice Esecutiva di ARTES 4.0 Francesca Tonini.