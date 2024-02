Codogno (Lodi) – blitz vs il Trentino alla sede della Lega

Alle ore 12 circa di questa mattina, Militanti del Movimento Centopercentoanimalisti, hanno affisso uno striscione alla sede della lega in via Verdi a Codogno (Lodi), per protestare contro le politiche sanguinarie del loro pupillo Fugatti.

L’assassinio a tradimento dell’Orso M90 Sonny ha indignato tutta Italia e non solo. Un Orso “innocente” (ma un Animale non può essere colpevole di nulla), freddato da uno squadrone della morte composto da chi è pagato per tutelare gli Animali.

La responsabilità non può essere attribuita solo alla paranoia anti Animali di Fugatti e alla sua volontà di mostrare che nel suo feudo fa quello che vuole, in barba alle normative italiane ed europee.

Fugatti è esponente della Lega, il partito dei cacciatori (i loro soci di FdI non sono da meno). Fugatti rappresenta la parte peggiore dei trentini: i cacciatori, gli allevatori, gli speculatori che si arricchiscono con il turismo selvaggio.

Per soddisfare i suoi elettori vengono sterminati Cervi, Lupi, Orsi, perfino i pericolosi Cormorani. Per i leghisti gli Animali Liberi sono un fastidio da eliminare, e un facile bersaglio per la loro insana attività, la caccia. Fugatti non si fermerà, visto le complicità di cui gode nel governo. Solo un forte movimento di protesta, unito a un massiccio boicottaggio dell’economia trentina, può salvare gli Animali. Il 2 marzo i nostri militanti saranno al lager del Casteller per dare un segnale duro e inequivocabile.