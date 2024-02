Alghero, Bruno: “Salvini non prenda meriti che non ha”

Salvini non prenda meriti che non ha, acceleri ora l’aggiudicazione dei lavori

Non è purtroppo credibile una conferenza del ministro Salvini, con a fianco i candidati alle regionali, sulla strada a 4 corsie Sassari-Alghero, fatta in piena campagna elettorale e a meno di due settimane dal voto. Chieda conto il ministro al commissario per le opere strategiche e presidente uscente Solinas, che ha solo ritardato l’iter per anni, facendo lievitare i costi.



Le risorse – non lo ha detto – sono state messe dal governo di centrosinistra nel 2015 con lo Sblocca Italia, il via libera definitivo è stato dato dal governo Conte 2 che ha avocato a se’, con la ministra De Micheli, nell’estate 2019, la decisione sulla procedura VIA per una strada a quattro corsie osteggiata per anni dai ministeri. Il grazie va ai cittadini, alle forze sociali e sindacali, alle comunità territoriali che hanno insistito con forza, in tutte le sedi, senza rassegnarsi. Piuttosto ora si proceda celermente con la valutazione degli espropri, con l’aggiudicazione definitiva e l’inizio dei lavori. Basta parole al vento.

Per altre notizie clicca qui