Acetone Radioshow su 200 emittenti nel mondo

I Radioshow della label musicale italiana Acetone, dalla terza settimana di febbraio 2024, sono trasmessi da oltre 200 stazioni radio in tutto il globo. Il team di Acetone sta infatti lavorando duramente per far crescere idee e qualità ai massimi livelli. “E’ anche per questo se dall’estero continuiamo a ricevere inviti e feedback sempre più interessanti”, spiegano Maurizio Nari, Steve Tosi, Sandro Puddu, Max Magnani e Giorgio V, gli artisti di riferimento di questa etichetta. A coordinare tanti talenti c’è lo stesso Nari, insieme a Jens Lissat.

Tra le release più recente di questa label, ecco Giorgio V, con Relight My Fire e Akami Campanini con “Don’t Stop Me”. Sono tracce funky house semplicemente irresistibili.

Ecco perché molti degli artisti di Acetone saranno presenti al Miami Music Week, dove svilupperanno nuove alleanze e, perchè no, si godranno una breve vacanza / lavoro in uno dei luoghi più suggestivi ed artisticamente dinamici del pianeta. “Anche per prepararci a questo grande evento ci stiamo concentrando al massimo sulle prossime nuove uscite che lasciano intravedere un’estate davvero incandescente in casa Acetone”, spiegano gli artisti di Acetone.

Riassumendo, ACETONE, label italiana creata circa due anni fa da Maurizio Nari con Jens Lissat, è già tra le tre etichette musicali più importanti label Funky House su Beatport, l’e-shop musicale più utilizzato dai dj di tutto il mondo. La funky house, tra l’altro, è senz’altro uno dei generi di riferimento, in tutto il mondo, in questo periodo. E’ quindi un traguardo davvero importante per questa nuova label italiana, che viene raggiunto anche grazie al contributo di Steve Tosi, che, tra mille altri compiti quotidiani, segue il radioshow della label. Tra gli artisti che incarnano di più il sound della label ecco Giorgio V., Max Magnani, Sandro Puddu oltre agli stessi Nari e Steve Tosi.

ACETONE Beatport

https://www.beatport.com/label/acetone/98267

ACETONE Facebook