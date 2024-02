Gdf Nuoro: sequestrata discarica abusiva a Villagrande Strisaili

A seguito di attività investigativa finalizzata alla tutela, protezione e salvaguardia dell’ambiente è stato eseguito un nuovo intervento da parte dei militari del Comando Provinciale di Nuoro nel territorio del Comune di Villagrande Strisaili in Ogliastra.

Le Fiamme Gialle della Compagnia di Arbatax, con il supporto della Sez. Aerea di Cagliari della Guardia di Finanza, mediante riprese video dall’alto dell’area interessata, hanno individuato una discarica abusiva presso la quale risultavano stoccati diversi materiali di varie tipologie, anche pericolosi.

Nello specifico, sono stati rinvenute vasche idriche in amianto, taniche di olio per autovetture, elettrodomestici, decine di estintori, pneumatici, quasi cinquanta tonnellate di materiale ferroso di vario genere tra cui carcasse di autovetture, tombini stradali, tondini per la costruzione, ecc., oltre a svariato materiale plastico di tutti i tipi, per la classificazione dei quali è stato richiesto l’intervento dei tecnici specializzati dell’Arpa Sardegna.

Durante l’intervento si è proceduto ad identificare e denunciare il titolare del terreno adibito a discarica abusiva, un cinquantenne di origini campane residente in Ogliastra, ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed al sequestro dell’intera area corrispondente a circa 1.500 mq.

Si fa sempre più incisiva l’azione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Nuoro, questa volta in ambito di polizia ambientale, per la tutela del territorio dell’Ogliastra con l’individuazione di chi svolge attività di raccolta, stoccaggio, smaltimento e commercio di rifiuti in mancanza delle prescritte autorizzazioni e a danno dell’ambiente.