Nuragus assume a tempo indeterminato con la procedura Elenco Idonei

30.01.2024 – Il Comune di Nuragus assume a tempo indeterminato un nuovo Amministrativo Contabile nel proprio organico. Grazie alla procedura di selezione dell’Elenco di Idonei di ASMEL, è stato individuato un professionista che contribuirà al potenziamento dei servizi offerti alla comunità.

L’Ente sardo ha sottoscritto l’accordo aggregato ex art. 15 L. 241/90 con i Comuni soci ASMEL, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti locali, che ad oggi conta oltre 4.300 soci in tutta Italia di cui oltre 330 in Sardegna. Il Comune di Nuragus ha indetto un interpello per la figura professionale di cui necessitava e ha terminato la procedura nel giro di un solo mese, dimostrando ancora una volta la validità della gestione associata dei servizi comunali, da sempre sostenuta da ASMEL. Sono, infatti, 45.158 i soggetti iscritti negli Elenchi, a validità triennale, per 31 profili professionali a cui i Comuni soci ASMEL possono fare riferimento per colmare in tempi rapidi le carenze di personale e permettere alla macchina amministrativa di funzionare. La selezione di nuove risorse tramite Elenco di idonei rappresenta un passo avanti nell’assolvimento degli obblighi amministrativi con un approccio moderno e orientato al risultato. A confermarlo anche il responsabile del servizio amministrativo del Comune di Nuragus, Giovanni Daga: «Con la procedura Elenco di idonei ci siamo trovati benissimo. Da quando abbiamo avviato l’iter il tempo trascorso è stato brevissimo, direi proprio lo stretto necessario. Da quando abbiamo chiuso l’interpello a quando la nuova risorsa ha iniziato a lavorare, infatti, è trascorso appena un mese. La procedura è stata semplice e abbiamo ricevuto da Asmel tutto il supporto necessario. A breve riutilizzeremo la procedura elenco di idonei per assumere una nuova risorsa».

L’Amministrazione Comunale di Nuragus rafforza grazie anche ad Asmel il suo impegno verso una gestione efficiente delle risorse umane, investendo nella valorizzazione delle competenze locali e nell’inclusione professionale della comunità.

La procedura Elenco di idonei risponde alle esigenze di reclutamento rapido e digitalizzato, come indicato dalle direttive governative, assicurando un iter semplificato per le assunzioni. Questa modalità non solo garantisce flessibilità e rapidità operativa ma risolve anche le lungaggini dei concorsi tradizionali, che spesso non riescono a soddisfare appieno le esigenze della Pubblica Amministrazione.