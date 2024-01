Gli studenti di Sardegna, Friuli, Liguria e Piemonte impegnati in una ricerca sull’emigrazione del ‘900 durante gli scambi di studio in Argentina, Australia, Canada e Stati Uniti d’America. Domani (ore 9:30) la presentazione dei risultati nell’aula magna del Liceo Classico Siotto Pintor

La rete FRI.SA. LI protagonista a Cagliari con il Convegno Nazionale del Progetto “Storia E Memorie”

CAGLIARI – Ventisei delegati di istituti scolastici delle regioni Sardegna, Friuli, Liguria e Piemonte sono i protagonisti da lunedì 29 a mercoledì 31 gennaio del convegno nazionale del progetto “Storia e memorie”, patrocinato dal Senato della Repubblica e finanziato, tra gli altri, dal Consiglio regionale della Sardegna.

Nel post Covid circa 120 studenti (in Sardegna sono coinvolti il Liceo Classico Siotto Pintor e il Convitto nazionale di Cagliari, gli Istituti Galilei e Satta di Macomer e il Pischedda di Bosa) hanno trascorso periodi di studio in Australia, Argentina, Stati Uniti e Canada.

Nel corso di queste esperienze, coordinati dagli insegnanti e in collaborazione con Ambasciate e Consolati d’Italia nei quattro Paesi e dei Circoli dei Sardi, sono stati impegnati in una ricerca sul campo sulla storia dell’emigrazione sarda in quelle quattro realtà extra europee.

Domani, mercoledì 31 gennaio, dalle 9.30, nell’aula magna del Liceo Classico Siotto Pintor di Cagliari, i risultati della ricerca saranno presentati dagli studenti protagonisti del progetto.

La rete Fri.Sa.Li World è nata nel 2001 e negli anni successivi ha costituito un importante punto di riferimento per diverse istituzioni scolastiche e formative isolane impegnate a favorire gli scambi interculturali con docenti e studenti di altre scuole europee ed extraeuropee. Durante le esperienze maturate fuori dai confini nazionali gli studenti hanno potuto approfondire la conoscenza delle lingue e intrecciare significative relazioni con i coetanei dei paesi visitati, ampliando in questo modo il proprio bagaglio umano e culturale.