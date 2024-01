Arrivano prestigiosi risultati della 17esima edizione del “Musical Day” andato in scena a Milano lo scorso 13 gennaio. Brindano Anita e Davide Buda, Matteo Marangoni, Nicole Briganti, Annaluna Batani e Martina Giordani

Musical Day: pioggia di borse di studio per la Dance Dream

Ancora eccellenti risultati per la Dance Dream in occasione della 17esima edizione del “Musical Day” andato in scena a Milano lo scorso 13 gennaio.

Da segnalare, nella categoria musical “Total Open” (danza, recitazione e canto dal vivo), il secondo posto con “Sister Act”, un’esibizione di 8 minuti curata interamente da Federica Esposto che, in coppia con Ilaria Esposito, si è occupata anche delle coreografie.

Sul piano individuale brillante performance di Anita Buda, Matteo Marangoni, Nicole Briganti ed Annaluna Batani che si sono aggiudicati una borsa di studio per un workshop/audizione alla LIM di Roma (laboratorio di musical).

Davide Buda ed Annaluna Batani hanno conquistato anche una borsa di studio per l’Accademia internazionale del musical, mentre Martina Giordani ha vinto la borsa di studio per il Pre Accademico SDM di Milano (scuola del Musical) ed una borsa di studio per il workshop alla MTS di Milano a cui parteciperà anche Davide Buda.

“Il livello tecnico del ‘Musical Day’ era davvero molto alto – spiega l’insegnante della Dance Dream Ilaria Esposito – e dunque questo secondo posto ottenuto con Sister Act ha un valore importante. In un contesto molto competitivo abbiamo comunque ricevuto tanti complimenti per la qualità del nostro lavoro e per il livello del pezzo corografico portato in scena”.