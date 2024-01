Mocktail Zero Gradi – Grand Prix Competition – Gallipoli Hotel Bellavista Club American Bar Ristorante Zerostelle

Si terrà dal 26 al 27 gennaio Mocktail Zero Gradi, Grand Prix Competition. L’evento, che si svilupeerà all’interno dell’ Hotel bellavista Club American Bar Ristorante Zero Stelle, è aperto ai bartender di tutto il mondo da 16 a 150 anni, divisi in due gruppi, diplomati e studenti. La categoria di concorso è: cocktails analcolici: miscele composte fino ad un massimo di 5 ingredienti con 0.00% ABV (quantità di alcool presente nel liquido). La giuria tecnica sceglierà e valuterà le migliori ricette preparate che saranno poi pubblicate in un e-book. I criteri di valutazione sono innovazione, valutazione del cocktail, valutazione delle caratteristiche della ricetta, sostenibilità. Il vincitore sarà inserito nel Team 2024 di Caroli Hotels. Tutti i finalisti riceveranno un attestato di partecipazione e l’opportunità di svolgere un periodo di stage nei Caroli Hotels. Si inizia venerdì 26 alle 9:30. La cerimonia di premiazione è prevista sabato 27 gennaio alle 20:30.

Per info: [email protected] oppure 3497155820

Caroli Hotels rappresenta la tradizione di ospitalità nel Salento dal 1965, quando Attilio Caroli e Gilda Nuzzolese aprono a Santa Maria di Leuca l’Hotel Terminal e poi nel 1976 rilevano il complesso alberghiero Le Sirenuse a Gallipoli, trasformato successivamente in Ecoresort Le Sirenè. Con l’arrivo della terza generazione – Annamaria, Attilio, Gilda e Pierluigi Caputo – sono acquisite nuove strutture: nel 1985 l’ottocentesca Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca; nel 1987 il Joli Park Hotel di Gallipoli; nel 1995 si avvia la ristrutturazione del Bellavista Club sempre a Gallipoli. Alle attività alberghiere la famiglia Caroli – Caputo ha affiancato dal 1995 la commercializzazione di prelibatezze enogastronomiche salentine con il marchio La Dispensa di Caroli, il servizio di Agenzia Viaggi Caroli Turismo e la promozione del Salento attraverso le attività sportive con il brand Caroli Sport. Oggi siamo giunti alla quarta generazione con i pronipoti Mario e Gabriele, i posti letto sono oltre mille e Caroli Hotels s’impegna costantemente nella formazione professionale, nella ricerca di nuovi servizi e iniziative per la promozione del territorio. Con SVieni a Gallipoli organizza un fitto calendario annuale di eventi in tutto il Salento, che spaziano dallo sport all’arte, dalla gastronomia alla cultura, dal benessere alla spiritualità. Innovazione e dinamismo, servizi efficienti e accoglienza tagliata su misura, con particolare attenzione alle esigenze della famiglia. Certificati Ecolabel EU, nei Caroli Hotels si utilizzano le tecnologie più innovative legate al campo delle energie alternative rinnovabili e materiali a basso impatto ambientale.