Menu degustazione d’eccezione e carni da tutto il mondo, a La Locanda dei Giurati – Como

Alla Locanda dei Giurati di Como sono disponibili diversi menu degustazione per un viaggio culinario d'eccellenza tra carni prelibate e piatti della tradizione. Sono tutti elencati sul sito del locale, www.locandadeigiurati.com . Tutti i menu sono davvero completi, dall'antipasto al dolce e comprendono acqua, vino (una bottiglia ogni 4 persone) dedicato al menu, dolce, caffè e amaro.

Il menu Valtellina (60 euro a persona) punta su Brisaola Chiavennasca e Sciatt (antipasto), pizzoccheri e poi brasato con polenta e dolce. Come vino, ovviamente, un ottimo Rosso della Valtellina. Il menu degustazione Dalla Cucina (ancora 60 euro), propone un antipasto di Flan di piselli e patate con fonduta di cacio e pepe con porro croccante, Fusilloni al ragù di cinta senese e peperone crusco, tagliata di manzo con contorno a scelta (Patate al forno, verdure grigliate, purè o polenta), dolce e un vino a scelta tra Cabernet Sauvignon (Friuli) o Aglianico (Campania).

Ecco poi il menu Dalla Brace (60 euro a persona) propone Tagliere di salumi e formaggi locali Bruschette e frutta secca e dalla brace, Fiorentina (Lombo Iberico) alla brace con contorno. “Le nostre carni sono Grass Fed allevati al pascolo e nutriti esclusivamente ad erba senza uso di antibiotici, ormoni e OGM”, spiega lo staff de La Locanda. Ecco infine il menu Locanda (70 euro) che aggiunge alla proposta precedente un primo piatto eccellente: Fusilloni al ragù di cinta senese e peperone crusco.

Non è, ovviamente tutto. La Locanda dei Giurati è un paradiso per chi vuol provare le migliori carni al mondo. “Dal colore rosso ciliegia, la Frisona gallega disponibile in Locanda ha una forte presenza di grasso che la rende eccezionale nel gusto e particolarmente succosa al palato”, racconta lo staff de La Locanda dei Giurati – Como sui social. Questo spazio è davvero un paradiso di chi ama la carne, in tutte le sue forme. E non solo. I piatti vegetariani non mancano e tra le specialità, quando è il momento giusto nella stagione, è disponibile il tartufo.

E non c’è senz’altro solo la frisona gallega, tra i tagli disponibili qui. Le carni tra cui scegliere a La Locanda dei Giurati – Como sono tante, tantissime. “Dal colore rosa brillante, Avileña Negra Ibérica si presenta con strati di grasso bianco e una consistenza compatta “.

Si può scegliere anche La Arakin spagnola, o ancora la Fassona piemontese, che si distingue da tutte le altre carni per la sua tenerezza e per la straordinaria magrezza. Due caratteristiche che in genere non vanno di pari passo e per cui la Fassona Piemontese rappresenta la classica eccezione che conferma la regola.

Senz’altro il successo della Locanda dei Giurati cresce nel tempo per un mix vincente di semplicità ed eccellenza, da gustare tra l’altro anche a pranzo, con business lunch tutti da vivere. Ecco come lo staff de La Locanda dei Giurati di Como presenta sui social la sua filosofia: “Un fantastico vino e la nostra pregiata carne, sono il connubio perfetto per creare un momento sensoriale ai nostri ospiti. Un’opera d’arte che si può associare solo alla nostra Locanda, perché venire da noi, non è solo stare bene, ma è arrivare a toccare il piacere degustativo attraverso i nostri piatti”.

via Giulini 16, 0314310051

Sempre aperto, dalle 12 alle 14:30 e dalle 18 alle 22:30