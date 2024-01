L’Isola dei Ciuchini a Uta

L’Isola dei Ciuchini è un luogo magico situato a Uta, facilmente raggiungibile in macchina dove si può stare a contatto con gli animali, si potranno trovare animali veramente felici di vivere lì e di stare insieme, in uno luogo ottimale per le esigenze di ciascuno di loro.

È una piccola fattoria nella quale vivono tanti animali, a partire da simpatiche caprette fino a un maestoso cammello che prima lavorava in un circo, a cui piace da matti mangiare. La fattoria viene gestita da un’associazione che si occupa di tutelare gli asinelli di razza sarda e di salvare tutti gli altri animali da possibili disgrazie.

Sia i bambini che gli adulti si immergeranno in un contesto accogliente, dove potranno interagire con tutti gli animali e capirne la loro importanza.

Gli animali non appaiono per nulla disturbati dalla presenza dei visitatori, anzi vi accoglieranno con dolcezza ricercando le vostre coccole continuamente.

Potrai entrare nelle singole stalle e dedicarti agli asinelli, caprette e tanti altri animali che ti rapiranno il cuore. Avrai modo, grazie al personale che si occupa di questi dolci animali, di poterli prendere in braccio, spazzolarli e dargli da mangiare, in modo da toccare con mano il loro valore inestimabile.

All’interno della fattoria ci sono anche degli affettuosi cavalli, in particolare uno di loro è un bellissimo ex cavallo da corsa che sta trascorrendo la sua pensione lì, il quale noterete che la cosa non gli dispiace per nulla.

Gli asinelli sono tantissimi, gli manca solo la parola; avrete inoltre l’onore di conoscere anche il padre di tutti loro.

In ogni singolo angolo del parco troverete dei galli fuggitivi che ricercheranno la vostra attenzione e vi strapperanno un sorriso.

Insomma, appena fate il vostro ingresso sarete sommersi di amore e noterete la pulizia e la salute di ognuno di loro. Un posto ideale per passare qualche ora con la propria famiglia.

Il posto è molto grande e molteplici sono le cure e l’attenzione delle persone che se ne occupano, ma non bisogna negare che anche i costi per mantenere gli animali sono tanti, non si paga un biglietto per entrare, ma è gradita una donazione.

Simona Baccoli