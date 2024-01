Legalizzazione o proibizionismo? Per i volontari di Mondo Libero dalla Droga, la giusta cura è l’istruzione

Proseguono senza interruzioni le iniziative dei volontari con lo scopo di informare e prevenire che i giovani cadano nella trappola degli spacciatori.

Proseguiranno nelle giornate tra lunedì 22 e mercoledì 24 gennaio a Nuoro, Olbia e Cagliari, le iniziative sulla prevenzione alla droga dei volontari di Mondo Libero dalla Droga e della Chiesa di Scientology.

Riguardo alla tematica sulla droga il dibattito tra i cittadini è sempre più confuso: “va legalizzata così si eliminerebbe lo spaccio”, è la “soluzione” per molti; “bisogna fare leggi con pene più pesanti”, dicono altri; “che si arrangino, nessuno li ha costretti a farne uso”, affermano ancora in tanti; e ancora: “per fortuna a casa mia nessuno si droga, non è un mio problema”. Come si può notare, la confusione regna sovrana.

Tra le “persone comuni” di soluzioni non se ne parla, né le si affronta, quasi che la rassegnazione abbia preso il posto a qualsiasi iniziativa volta a combattere per estirpare questa piaga sociale.

Come scriveva il filosofo L. Ron Hubbard:” L’arma più efficace contro la droga è l’istruzione”.

Né il proibizionismo né la liberalizzazione hanno prodotto effetti positivi, là dove sono stati adottati. Ancora meno produrrà soluzioni efficaci far finta di niente pensando che sia un problema che riguarda gli altri. Tutti possiamo essere direttamente o indirettamente coinvolti se consideriamo a quanti problemi di ordine pubblico e sicurezza stradale sono direttamente riconducibili allo spaccio e all’uso di sostanze stupefacenti.

I volontari di Mondo Libero dalla Droga e di Scientology sono convinti che sarà solo il senso di responsabilità e consapevolezza che scaturisce dalla conoscenza della verità sugli effetti della droga, che terrà fuori da quel mondo i nostri giovani. Con questo obiettivo, continueranno a lavorare per diffondere la corretta informazione che contribuirà a creare una nuova cultura e un mondo libero dalla droga.

