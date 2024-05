Scambio Internazionale sul Campo: Allenatori Polacchi Visiteranno la Scuola Calcio Himalaya

Nel contesto del continuo scambio culturale e professionale nel mondo dello sport, la Scuola Calcio Himalaya di Selargius-Su Planu- si appresta ad ospitare un evento tecnico-sportivo di caratura internazionale .

Da martedì 14 maggio a giovedì 16 maggio 2024, un gruppo di allenatori del club polacco Gminny Młodzieżowy Klub Sportowy 21 Nędza parteciperanno a un programma di formazione intensivo nell’ambito del progetto finanziato dal Programma Europeo Erasmus+ SPORT Program – Staff Mobility in the Field of Sport e denominato “Football Corner”.

Il progetto è stato sviluppato con l’intento di promuovere lo scambio di competenze e metodologie tra istruttori di calcio di base in Europa, ponendo le basi per un apprendimento reciproco e la condivisione di esperienze tra gli addetti ai lavori. La visita degli allenatori polacchi alla Scuola Calcio Himalaya rappresenta una tappa cruciale in questo processo di scambio internazionale.

Durante il loro soggiorno, gli allenatori polacchi parteciperanno a un programma formativo comprensivo che spazia dai temi tecnici, tattici e atletici, all’approfondimento di tematiche come l’integrazione del gruppo per rafforzare lo spirito di squadra, alla comunicazione efficace tra allenatore e giocatori. Particolare attenzione sarà poi dedicata alla gestione della sconfitta nell’ottica di costruire resilienza all’interno del gruppo squadra, fino ai fondamenti della nutrizione sportiva, cruciale per il mantenimento della forma fisica e a un importante come quello della prevenzione degli infortuni..

Queste sessioni si svolgeranno in vari formati, inclusi workshop in aula e sessioni pratiche in campo, permettendo agli allenatori di sperimentare direttamente nuove metodologie e di discuterle con i colleghi e gli esperti presenti.

L’evento non solo rafforza il legame tra i due Paesi nel contesto dello sport ma offre anche una piattaforma unica agli allenatori per espandere le loro conoscenze e competenze, accrescendo così il livello di gioco nelle rispettive comunità.