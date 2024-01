Isole minori, Deidda (FdI): grazie a governo Meloni e ministro Musumeci per bando da 100 milioni messa in sicurezza comuni

“Grazie al Governo Meloni e al Ministro Musumeci per il bando dedicato alle misure di messa in sicurezza per i comuni delle Isole Minori, ricordando quanto stabilito dalla Costituzione con il riconoscimento dell’insularità. 100 milioni da destinare agli edifici sono una boccata d’ossigeno per queste comunità che non mancano di idee e progetti.

Ricordo che, più volte, abbiamo avuto un confronto con l’associazione dei comuni delle Isole Minori ed oggi arriva prontamente la risposta del Governo Meloni”, è quanto dichiara Salvatore Deidda, deputato di FdI e Presidente della IX Commissione Trasporti della Camera dei deputati