Milano – Cagliari travolto a San Siro. Cinquina dei rossoneri, illusoria la rete di Nandez. Ora Sassuolo e Fiorentina

MILANO – Troppo Milan. E un Cagliari arrendevole, remissivo, che cede le armi molto facilmente contro i rossoneri. A San Siro il Diavolo travolge i rossoblù per 5 – 1, con le reti di Bennacer, la doppietta di Pulisic intervallata dalla marcatura di Nandez, Reijnders e Leao. Un risultato forse troppo severo per i sardi, che ora devono guadare con attenzione alle ultime due sfide di campionato, con un occhio incollato alle radioline per i risultati della domenica. Gli isolani si schierano con un guardingo 4 – 5 – 1: Scuffet tra i pali, Zappa, Mina, Dossena e Obert sulla linea difensiva; Nández, Sulemana, Deiola, Prati e Luvumbo sulla mediana, Shomurodov in attacco. Tra le fila dei rossoneri riflettori puntati su Bennacer e Pulisic, con Leao inizialmente in panchina. Si comincia. Nel primo tempo la strategia del Cagliari sembra funzionare alla perfezione, con i padroni di casa confusi e inconcludenti. Nell’unica occasione, però, gli uomini di Pioli passano. Chukwueze conclude trovando l’opposizione di Scuffet, si avventa Bennacer che ribadisce in rete. Nella seconda frazione gli isolani paiono subito più aggressivi. Al 57’ Prati impegna severamente Sportiello, costretto a deviare in corner. Appena due minuti di lancette e Leao, entrato nella ripresa, si beve la difesa ospite servendo l’assist a Pulisic per il raddoppio. Cagliari al tappetto? Neanche per idea. Al 63’ Zappa si inventa il traversone vincente per Nandez, che accorcia le distanze. Al 74’ Reijnders rispedisce i rossoblù a distanza con una conclusione imprendibile per Scuffet. Non c’è più storia. Perché all’83’ Leao si presenta davanti all’estremo sardo e deposita in rete il poker, poi Pulisic trova la doppietta personale a pochi minuti dal termine. Negli spogliatoi Claudio Ranieri ammette: “Siamo stati troppo timidi nel primo tempo: abbiamo fatto bene la fase difensiva, meno in attacco, anche se in due contropiedi avremmo dovuto gestire meglio le occasioni, con l’assist fatto bene. Credo che il Cagliari abbia fatto quello che doveva fare. Nel secondo tempo ci siamo un po’ allungati per impensierirli di più e loro ci hanno battuto in contropiede. Risultato un pochino esagerato per noi, senza nulla togliere ai campioni rossoneri che hanno fatto quei gol meravigliosi”. Ora i due match con Sassuolo e Fiorentina: “Dobbiamo tentare già col Sassuolo: ci sono due spiagge, Sassuolo e Fiorentina. Lotteremo fino all’ultimo secondo dell’ultima partita: l’avevo detto a inizio campionato e così sì sta avverando”. Per Stefano Pioli: “Vittoria importantissima, non siamo stati abituati in questi anni a non vincere per un lungo periodo. Abbiamo affrontato un momento difficile e complicato dopo l’uscita dall’Europa League e la sconfitta nel derby. Abbiamo sofferto questa situazione. Era importante vincere e migliorare la classifica. Complimenti ai ragazzi che non hanno fatto una partita perfetta, ma quella che serviva per portare a casa il risultato. Ranieri? Un maestro, un esempio per tutti”.Luciano Pirroni

Milan (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Gabbia (dal 1’ st Tomori), Thiaw, Florenzi (dal 22’ st Hernandez); Musah, Bennacer (dal 38’ st Pobega) Reijnders; Chukwueze (dal 1’ st Leão), Giroud (dal 1’ st Okafor), Pulisic. Allenatore: Stefano Pioli

Cagliari (4-5-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena (dal 30’ st Lapadula) Obert; Nández (dal 30’ st Azzi), Sulemana, Deiola (dal 30’ Oristanio), Prati, Luvumbo; Shomurodov (dal 36′ st Kingstone). Allenatore: Claudio Ranieri

Arbitro: Sozza di Seregno

Marcatori: 35’ pt Bennacer. Nella ripresa, 13’ Pulisic, 18’ Nandez, 29’ Reijnders, 38’ Leao, 42’ Pulisic